По случаю его дня рождения 24 Канал покажет вечером фильмы, в которых Грант раскрывает совершенно иную сторону своей личности – жуткую.

"Еретик"

Жанр: ужасы, триллер

IMDb: 7,0

Две молодые миссионерки приходят в дом загадочного мистера Рида. Сначала он кажется просто вежливым и начитанным человеком, но очень скоро их разговор о религии превращается в опасную игру.

"Еретик 2024": смотреть трейлер

"Джентльмены"

Жанр: криминальная комедия, боевик

IMDb: 7,8

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Американский наркобарон пытается продать свой криминальный бизнес в Лондоне. Но вокруг сделки начинается настоящий цирк с шантажом, аферами и двойными играми.

Грант играет частного детектива Флетчера – наглого, болтливого и очень хитрого типа. И именно здесь становится понятно: актер прекрасно чувствует себя не только в роли влюбленного британца.

"Джентльмены": смотреть трейлер

"Подземелья и драконы: Честь воров"

Жанр: фэнтези, приключения, комедия

IMDb: 7,2

Команда неудачников-авантюристов отправляется на поиски похищенной реликвии, но очень быстро все идет не по плану.

Грант играет Форжа – харизматичного мошенника, который может улыбаться даже тогда, когда только что подставил всех вокруг. И, будем честны, роль ему очень идет.

"Подземелья и драконы: Честь воров": смотреть трейлер

"Операция „Фортуна“: Искусство победы"

Жанр: боевик, комедия, триллер

IMDb: 6,3

Британский агент Орсон Форчун собирает команду, чтобы остановить продажу опасной технологии. Для этого шпионам приходится охотиться на миллиардера и играть по его правилам.

"Операция „Фортуна“: Искусство победы": смотреть трейлер

"Вонка"

Жанр: фэнтези, комедия, мюзикл

IMDb: 6,9

Молодой Вилли Вонка приезжает в город, чтобы открыть собственную шоколадную лавку, но сталкивается с местными шоколадными магнатами.

А Хью Грант? Он играет Умпа-Лумпу. Так, вот тот самый маленький оранжевый человечек. После роли психопата в "Еретике" актер, очевидно, решил окончательно сломать наше представление о своей фильмографии.

"Вонка": смотреть трейлер

"Стеклянный лук"

Жанр: детектив, комедия, триллер

IMDb: 7,1

Детектив Бенуа Блан приезжает на частный остров, где богатый миллиардер устроил загадочную игру для своих друзей. Но вскоре игра превращается в настоящее расследование.

У Гранта здесь небольшая роль, но именно такие появления и интересны: он уже настолько спокойно относится к собственному образу, что может позволить себе просто появиться в кадре и немного поиграть со зрителем.

"Стеклянный лук": смотреть трейлер

Но Грант – не единственный именинник сегодня. Свой день рождения отмечает еще и Адам Сэндлер, поэтому и с ним у нас есть подборка фильмов.