Ко дню рождения актера 24 Канал собрал старые фильмы Адама Сэндлера, которые сегодня особенно приятно пересмотреть – хотя некоторые шутки из 90-х лучше воспринимать как историческое наследие.

"Билли Мэдисон" 1995

IMDb: 6,4

"Билли Мэдисон" 1995 / Фото IMDb



"Билли Мэдисон" 1995 / Фото IMDb



Билли – взрослый мажор, который тратит жизнь на вечеринки. Чтобы унаследовать родительский гостиничный бизнес, он вынужден за 24 недели пройти всю школу – от первого до последнего класса. Что же из этого получится?

Отзывы о фильме "Билли Мэдисон": Критики в свое время фильм не оценили, зато с годами он превратился в культовую комедию для поклонников Сэндлера. Rotten Tomatoes дает фильму всего 40 % от критиков, но 79 % – от зрителей.

"Счастливчик Гилмор" 1996

IMDb: 7,0



"Счастливчик Гилмор" 1995 / Фото IMDB



Гилмор мечтает стать хоккеистом, но неожиданно обнаруживает талант к гольфу. Когда его бабушке грозит потеря дома, герой решает выиграть турнир по гольфу и спасти ее жилище. Но эта затея дает ему больше, чем он ожидал.

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Отзывы о фильме "Счастливчик Гилмор": Одна из самых любимых комедий Сендлера. Критики называют ее одной из лучших в его комедийном творчестве, а Rotten Tomatoes присваивает ей 66 % положительных рецензий критиков и 85 % от зрителей.

"Певец на свадьбе" 1998

IMDb: 6,9



"Певец на свадьбе" 1995 / Фото IMDb



Робби поет на свадьбах, хотя сам только что пережил разрыв с невестой у алтаря. Он знакомится с официанткой Джулией, которая тоже готовится к свадьбе – правда, не с тем мужчиной. Будут ли они вместе?

Отзывы о фильме "Певец на свадьбе": Здесь Сэндлер неожиданно становится романтичным, а рядом с ним – Дрю Берримор. Фильм получил 72 % положительных отзывов критиков и 80 % от зрителей на Rotten Tomatoes.

"Большой папаша" 1999

IMDb: 6,5



"Большой папаша" 1995 / Фото IMDB



Сюжет: 32-летний Сонни привык жить без ответственности. Но после разрыва с девушкой он решает доказать, что уже повзрослел, и... усыновляет пятилетнего мальчика.

Отзывы о фильме "Большой папаша": Сэндлер здесь традиционно дурачится, но фильм пытается быть еще и трогательным. Критики встретили его прохладно – 39% на Rotten Tomatoes, хотя зрители дали значительно более высокие 74%.

"Никки, дьявол-младший" 2000

IMDb: 5,3



"Никки, дьявол-младший" 1995 / Фото IMDb



Сюжет: Двое сыновей дьявола сбегают из ада на Землю. Теперь все зависит от третьего – добродушного и не слишком сообразительного Никки, которому предстоит вернуть братьев обратно.

Отзывы о фильме "Никки, младший дьявол": Здесь Сендлер уже окончательно сбрасывает тормоза. Идея с сыном дьявола интересная, но критики решили, что шуток в фильме не так много, как хотелось бы, поэтому на Rotten Tomatoes – всего 21%.

А пока вспоминаем ранние комедии Адама Сэндлера, у нас для вас еще одна порция ностальгии. 24 Канал собрал подборку фильмов 2000-х, которые точно напомнят, почему мы в свое время полюбили его кино.