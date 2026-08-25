Здесь никому не будет спокойно: 3 сериала о преступлениях, заложниках и смертельной опасности

Бывают вечера, когда хочется включить что-нибудь легкое –, желательно без террористов, убийств, катастроф и угрозы ядерного апокалипсиса. Но потом открываешь стриминг и понимаешь: спокойная жизнь осталась вчера.

Если вам как раз хочется сериала, который не просто играет где-то в фоновом режиме, а заставляет нервно смотреть на часы, вот три варианта от 24 Канала.

"Страйк"

Год: 2017

Жанр: криминал, драма, детектив, триллер

IMDb: 7,9

Если вы думали, что Джоан Роулинг навсегда останется автором истории о мальчике со шрамом, который учился магии, – нет. Она пошла гораздо дальше. Туда, где вместо волшебной палочки – уголовные дела, а вместо Хогвартса – мрачный Лондон.

"Страйк" – сериал по детективным романам Роулинг, которые она писала под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. В центре истории – Корморан Страйк, бывший военный, который после службы работает частным детективом. Вместе со своей помощницей Робин Эллакотт он берется за дела, которые полиция не смогла распутать.

И тут начинается самое интересное: преступления становятся все мрачнее, подозреваемые – все страннее, а отношения Страйка и Робин – все сложнее. Ведь почему бы просто расследовать убийства, если можно параллельно годами мучить зрителя вопросом: "Ну вы уже скажете друг другу, что нравитесь друг другу?!".

Что говорят критики?

У сериала 83% на Rotten Tomatoes, а зрительский рейтинг там достигает 89%. Критики особенно отмечают атмосферу британского детектива и актерскую игру Тома Берка и Холлидей Грейнджер.

"Страйк": смотреть трейлер

"Перехваченный рейс"

Год: 2026

Жанр: драма, триллер, детектив

IMDb сериала: 7,3

Во втором сезоне Сэм Нельсон в исполнении Идриса Эльбы снова оказывается в ситуации, когда человеческая жизнь зависит от его способности убеждать других людей не совершать очень плохих поступков.

Правда, на этот раз самолет остался позади. События переносятся в Европу, а новой ареной смертельно опасной игры становится поезд в Берлине. Спустя два года после событий первого сезона Сэм снова оказывается втянут в смертельно опасную ситуацию, причем на этот раз для него это дело личное.

Идрис Эльба здесь, как обычно, выглядит как единственный человек в кадре, который еще не сошел с ума. Даже когда вокруг все летит кувырком.

Что говорят критики?

Второй сезон получил 71% на Rotten Tomatoes от критиков. И здесь мнения несколько разделились. Одни хвалят напряжение, Идриса Эльбу и новую локацию, другие считают, что сериал просто пытается во второй раз повторить формулу, которая отлично сработала в первом сезоне.

"Перехваченный рейс": смотреть трейлер

"Радиоактивная угроза"

Год: 2026

Жанр: историческая драма, триллер, трагедия

IMDb: 7,6

А вот здесь уже не до шуток. Бразильский мини-сериал "Радиоактивная угроза" основан на реальной истории катастрофы в Гоянии в 1987 году.

Все начинается с того, что сборщики металла находят в заброшенной больнице загадочное вещество, светящееся красивым голубым светом. И если вы сейчас подумали: "О, какая красота", – именно здесь человечество традиционно совершает огромную ошибку.

Вещество переходит из рук в руки, люди не понимают, с чем имеют дело, а тем временем врачи и ученые пытаются остановить радиоактивное заражение, угрожающее тысячам людей.

Что говорят критики?

На Rotten Tomatoes сериал получил 89% одобрения зрителей. Обозреватели называют его напряженным и реалистичным взглядом на катастрофу, которая кажется почти выдуманной – если бы не то неприятное обстоятельство, что она действительно произошла.

"Радиоактивная угроза": смотреть

Ну а для спокойного, расслабленного вечера у нас для вас есть подборка легких сериалов, чтобы расслабиться.