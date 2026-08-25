Якщо вам якраз хочеться серіалу, який не просто грає десь на фоні, а змушує нервово дивитися на годинник, ось три варіанти від 24 Каналу.

"Страйк"

Рік: 2017

Жанр: кримінал, драма, детектив, трилер

IMDb: 7,9

Якщо ви думали, що Джоан Роулінг назавжди залишиться авторкою історії про хлопця зі шрамом, який навчався магії, – ні. Вона пішла значно далі. Туди, де замість чарівної палички є кримінальні справи, а замість Гогвортсу — похмурий Лондон.

"Страйк" – серіал за детективними романами Роулінг, які вона писала під псевдонімом Роберт Ґелбрейт. У центрі історії – Корморан Страйк, колишній військовий, який після служби працює приватним детективом. Разом зі своєю помічницею Робін Еллакотт він береться за справи, які поліція не змогла розплутати.

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І тут починається найцікавіше: злочини стають дедалі похмурішими, підозрювані – дедалі дивнішими, а стосунки Страйка і Робін – дедалі складнішими. Бо навіщо просто розслідувати вбивства, якщо можна паралельно роками мучити глядача питанням: «Ну ви вже скажете одне одному, що подобаєтеся?!».

Що кажуть критики?

У серіалу 83% на Rotten Tomatoes, а глядацький рейтинг там сягає 89%. Критики особливо відзначають атмосферу британського детективу та акторську роботу Тома Берка й Голлідей Ґрейнджер.

"Страйк": дивитись трейлер

"Перехоплений рейс"

Рік: 2026

Жанр: драма, трилер, детектив

IMDb серіалу: 7,3

У другому сезоні Сем Нельсон у виконанні Ідріса Ельби знову опиняється в ситуації, де людське життя залежить від його здатності переконувати інших людей не робити дуже поганих речей.

Щоправда, цього разу літак залишився позаду. Події переносяться до Європи, а новою сценою для смертельно небезпечної гри стає потяг у Берліні. Через два роки після подій першого сезону Сем знову втягнутий у смертельно небезпечну ситуацію, причому цього разу все для нього особисте.

Ідріс Ельба тут традиційно має вигляд людини, яка єдина в кадрі ще не втратила голову. Навіть коли навколо все летить шкереберть.

Що кажуть критики?

Другий сезон отримав 71% на Rotten Tomatoes від критиків. І тут думки дещо розділилися. Одні хвалять напругу, Ідріса Ельбу та нову локацію, інші вважають, що серіал просто намагається вдруге провернути формулу, яка чудово спрацювала в першому сезоні.

"Перехоплений рейс" : дивитись трейлер

"Радіоактивна загроза"

Рік: 2026

Жанр: історична драма, трилер, трагедія

IMDb: 7,6

А ось тут уже не до жартів. Бразильський мінісеріал «Радіоактивна загроза» заснований на реальній історії катастрофи в Гоянії 1987 року.

Все починається з того, що збирачі металу знаходять у покинутій лікарні загадкову речовину, яка світиться красивим блакитним світлом. І якщо ви зараз подумали: «О, яка краса», – саме тут людство традиційно робить величезну помилку.

Речовина переходить з рук у руки, люди не розуміють, з чим мають справу, а тим часом лікарі та науковці намагаються зупинити радіоактивне зараження, яке загрожує тисячам людей.

Що кажуть критики?

На Rotten Tomatoes серіал має 89% від глядачів. Оглядачі називають його напруженим і реалістичним поглядом на катастрофу, яка здається майже вигаданою – якби не той неприємний факт, що вона справді сталася.

"Радіоактивна загроза": дивитись

Ну а для спокійного, вайбового вечора маємо для вас добірку легких серіалів, щоб розслабитись.



