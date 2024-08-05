В пятницу вечером, 2 августа, Зак Эфрон попал в больницу. Работники виллы на Ибице вытащили его из бассейна и доставили в больницу. Уже на следующий день его выписали из медучреждения.

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Неизвестно, что именно произошло с актером. Впрочем, он уже вышел на связь вчера, 5 августа. Актер опубликовал фото в инстаграм-сториз и показался с гантелями во время тренировки. Зак Эфрон не уточнил, почему он попал в больницу.

Счастлив и здоров. Спасибо за пожелания,

– написал Зак Эфрон.



Зак Эфрон выздоравливает / Фото из инстаграм-сториз Зака Эфрона

Перед поездкой в Испанию голливудский актер посетил церемонию открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля 2024 года. Впоследствии Зак Эфрон поздравил свою подругу Симону Байлз с золотой медалью, которую она завоевала в составе женской команды США по гимнастике.