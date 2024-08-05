У п'ятницю ввечері, 2 серпня, Зак Ефрон потрапив у лікарню. Працівники вілли на Ібіці витягнули його з басейну та доправили до лікарні. Уже на наступний день його виписали з медзакладу.

До слова 25-річний син Бекхемів потрапив у лікарню: прихильники відреагували

Невідомо, що саме сталося з актором. Утім, він вже вийшов на зв'язок учора, 5 серпня. Актор опублікував фото в інстаграм-сторіз і показався з гантелями під час тренування. Зак Ефрон не уточнив, чому він потрапив до лікарні.

Щасливий і здоровий. Дякую за побажання,

– написав Зак Ефрон.



Зак Ефрон одужує / Фото з інстаграм-сторіз Зака Ефрона

Перед поїздкою в Іспанію голлівудський актор відвідав церемонію відкриття Олімпійських ігор у Парижі 26 липня 2024. Згодом Зак Ефрон привітав свою подругу Сімону Байлз з золотою медаллю, яку вона завоювала у складі жіночої команди США з гімнастики.