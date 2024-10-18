В начале своей карьеры Зак Эфрон появлялся в комедийных фильмах и сериалах, но от нулевых до сих пор он прошел трансформацию и проявился как серьезный драматический актер. Это доказало, что он может быть универсальным игроком в кино. Сегодня, 18 октября, Зак Эфрон празднует день рождения – ему исполнилось 37 лет. Кино 24 расскажет об одних из лучших фильмов с актером.

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"Железный коготь"

Биографическая спортивная драма рассказывает о реальной династии профессиональных борцов фон Эрих – отца и его 5 сыновей, которые занимаются реслингом. В 80-х они были на пике популярности, но несчастье оборвало их триумф.



Зак Эфрон в кино / Кадр из фильма

Это трансформационный фильм для Эфрона – он должен был много тренироваться и набрать вес, чтобы предстать в форме спортсмена в тяжелом весе. Актер воплотил роль Кевина, второго сына Фрица фон Эриха.

"Школьный мюзикл"

Один из самых успешных мюзиклов Disney рассказывает о двух студентах средней школы, которые решают прослушаться для музыкального мюзикла в своей школе. Друзья не верят в их талант. Трой, который является капитаном команды по баскетболу, нужен своим игрокам, а отличницу Габриэллу ждут олимпиады. Но они продолжают идти к своей цели.



Зак Эфрон в кино / Кадр из фильма

Зак Эфрон сыграл главную роль самого популярного парня в школе и капитана баскетбольной команды. Эта роль положила начало карьере Эфрона и сделала его известным.

"Лак для волос"

События происходят в Балтиморе, в 1962 году. Фильм рассказывает о девушке-подростке Трейси Тернблад, которая мечтает танцевать в местной телевизионной танцевальной программе "Шоу Корни Коллинза". Девушка получает роль в шоу и мгновенно становится знаменитостью.



Зак Эфрон в кино / Кадр из фильма

Зак Эфрон сыграл Линка Ларкина – одного из танцовщиков шоу, благодаря которому Трейси попадает на телевидение. В мюзикле он показал не только свои актерские способности, но и музыкальные и вокальные.

"Соседи. На тропе войны"

Фильм рассказывает о молодой семье Раднесов – Мака и Келли, которые переезжают в новый дом с новорожденной дочкой. Тем временем по соседству поселяются студенты. Раднеры терпят выходки юношей и их вечеринки, но однажды их терпение лопается.



Зак Эфрон в кино / Кадр из фильма

Зак Эфрон сыграл студента Тедди Сандерса, который мог откровенно раздражать. Но это лишь означает, что он удачно выполнил свою работу как актер.