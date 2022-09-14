Зак Эфрон впервые за три года вышел на публику после слухов о пластике: как выглядит актер

Американский актер Зак Эфрон появился на красной дорожке кинофестиваля Торонто. Это первый за три года выход актера на публику, после того как поклонники заподозрили его в пластике.

Недавно 34-летний Зак Эфрон ответил на слухи вокруг его измененного внешнего вида. По словам актера, несколько лет назад он получил серьезную травму челюсти, после чего вынужден был совершить не пластическую операцию, как говорилось в сплетнях, а стоматологическую.

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Зак Эфрон впервые за три года появился на красной дорожке

На кинофестивале в Торонто, который продолжается с 8 по 18 сентября, Эфрон появился на премьере фильма, в котором сыграл главную роль, The Greatest Beer Run Ever ("Самый большой пивной забег"), в элегантном сером костюме, черной рубашке- поло, в черных туфлях и с улыбкой на лице. Поклонники в сети отметили счастливое, хоть и измененное выражение лица. Они писали:

"Думаю, что поклонники должны просить прощения перед Заком за сплетни"

"Зак Эфрон на красной дорожке выглядит лучше всех!"

"Наконец-то, большой Зак на экранах!"

"Зак Эфрон открыто заявил о необходимости реконструктивной операции на челюсти, и все до сих пор ужасно относятся к его облику. Я ненавижу людей"

Это бессмысленно нападать на Зака Эфрона. Он уже все объяснил, почему он так выглядит. Он сломал подбородок во время падения. Насмешки подавляют. Остановитесь".

Зак Эфрон на кинофестивале в Торонто / Коллаж 24 канала, фото Just Jared

Однако в интервью с Men's Health по обложке за октябрь 2022 года, он объяснил, что на самом деле сломал челюсть у себя дома. Актер рассказал, что поскользнулся и ударился об угол фонтана, а затем потерял сознание.

Когда пришел в себя, то понял, что кость его подбородка якобы "свисала с лица". Сейчас актер проходит лечение и занимается физиотерапией, чтобы избавиться от проблемы.

Как Зак Эфрон выглядел три года назад / фотосравнение, фото Mirror

Международный кинофестиваль в Торонто — одно из самых масштабных кинособытий Северной Америки и крупнейший публичный киносмотр в мире. В этом году фестиваль проходит 8-18 сентября 2022 года.

Зак Эфрон на кинофестивале в Торонто: смотрите видео

Зак Эфрон в кино

Зак Эфрон – американский актер и певец. Его творческое наследие составляет более 40 проектов. Среди них: "Сладострастный дедушка", "Порождающая огонь", "Спасатели Малибу", "Счастливчик" и другие. Отметим, что актер приобрел популярность еще в 2006 году, когда впервые сыграл роль Троя Болтона, а затем повторил ее в 2007 году в первом продолжении фильма, а затем снова в третьей части и в 2008 году.

О чем рассказывает новый фильм с актером

"Самый большой пивной забег" посвящен ветерану морской пехоты США Донохью, работающему моряком торгового флота, когда в нью-йоркском баре ему бросает возмутительный вызов группа людей, потерявших близких во время войны во Вьетнаме.

Главный герой Чики, в которого превратился Зак, стремится поддержать своих товарищей, воюющих во Вьетнаме. Он решается на отчаянный поступок и стремится лично доставить им американское пиво. Это путешествие быстро изменит жизнь и взгляды Чики. Чем закончится история – узнаете 30 сентября после премьеры фильма.

"Самый большой пивной забег" 2022: смотрите трейлер ленты онлайн