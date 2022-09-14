Нещодавно 34-річний Зак Ефрон відповів на чутки навколо його зміненого зовнішнього вигляду. За словами актора, декілька років тому він отримав серйозну травму щелепи, після чого змушений був зробити не пластичну операцію, як йшлося у плітках, а стоматологічну.

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Зак Ефрон вперше за три роки з’явився на червоній доріжці

На кінофестивалі у Торонто, який триває з 8 до 18 вересня, Ефрон з’явився на прем’єрі фільму, в якому зіграв головну роль, The Greatest Beer Run Ever ("Найбільший пивний забіг"), в елегантному сірому костюмі, чорній сорочці-поло, в чорних туфлях та з усмішкою на обличчі. Шанувальники у мережі відзначили щасливий, хоч і змінений вираз обличчя. Вони писали:

"Думаю, що шанувальники мають просити вибачення перед Заком за плітки"

"Зак Ефрон на червоній доріжці виглядає найкраще з усіх!"

"Нарешті, великий Зак на екранах!"

"Зак Ефрон відкрито заявив про необхідність реконструктивної операції на щелепі, і всі досі жахливо ставляться до його зовнішності. Я ненавиджу людей"

Це безглуздо нападати на Зака Ефрона. Він вже усе пояснив, чому він так виглядає. Він зламав підборіддя під час падіння. Насмішки пригнічують. Зупиніться".

Зак Ефрон на кінофестивалі у Торонто / Колаж 24 каналу, фото Just Jared

Однак в інтерв’ю з Men's Health щодо обкладинки за жовтень 2022 року, він пояснив, що насправді зламав щелепу у себе вдома. Актор розповів, що послизнувся і вдарився об куток фонтану, а потім знепритомнів.

Коли прийшов до тями, то зрозумів, що кістка його підборіддя нібито "звисала з обличчя". Зараз актор проходить лікування та займається фізіотерапією, аби позбутися проблеми.

Як Зак Ефрон виглядав три роки тому / фотопорівняння, фото Mirror

Міжнародний кінофестиваль у Торонто — одна з наймасштабніших кіноподій Північної Америки й найбільший публічний кіноогляд у світі. Цього року фестиваль відбувається 8 — 18 вересня 2022 року.

Зак Ефрон на кінофестивалі у Торонто: дивіться відео

Зак Ефрон у кіно

Зак Ефрон – американський актор та співак. Його творчий доробок складає понад 40 проєктів. Серед них: "Хтивий дідусь", "Та, що породжує вогонь", "Рятувальники Малібу", "Щасливчик" та інші. Відзначимо, що актор набув популярності ще у 2006 році, коли вперше зіграв роль Троя Болтона, а потім повторив її у 2007 році у першому продовженні фільму, а потім знову у третій частині та у 2008 році.

Про що розповідає новий фільм з актором

"Найбільший пивний забіг" присвячений ветерану морської піхоти США Донохью, який працює моряком торгового флоту, коли в нью-йоркському барі йому кидає обурливий виклик група людей, які втратили близьких під час війни у В'єтнамі.

Головний герой Чікі, в якого перевтілився Зак, прагне підтримати своїх товаришів, які воюють у В’єтнамі. Він зважується на відчайдушний вчинок і прагне особисто доставити їм американське пиво. Ця подорож стрімко змінить життя та погляди Чікі. Чим закінчиться історія – дізнаєтеся 30 вересня, після прем’єри фільму.

"Найбільший пивний забіг" 2022: дивіться трейлер стрічки онлайн