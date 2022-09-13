Вручення нагород Еммі-2022 відбулося у Лос-Анджелесі 12 вересня. Серіалу "Білий лотос" вручили найбільше нагород. Перше місце серед комедійних здобув серіал "Тед Лассо".
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Найяскравіші образи зірок на Еммі-2022
Сара Полсон
Сара Полсон / Фото Television Academy
Лілі Джеймс
Лілі Джеймс / Фото Television Academy
Ель Феннінг
Ель Феннінг / Фото Television Academy
Актори серіалу "Гра в кальмара"
Актори серіалу "Гра в кальмара" / Фото Television Academy
Ганна Воддінгам
Ганна Воддінгам / Фото Television Academy
Александра Даддаріо
Александра Даддаріо / Фото Television Academy
Зендея
Зендея / Фото Television Academy
Аманда Сайфред
Аманда Сайфред / Фото Television Academy