Церемонія вручення головної телевізійної премії Еммі-2022 відбулася у Лос-Анджелесі. Серіалу "Білий лотос" вручили найбільше нагород. Перше місце серед комедійних здобув серіал "Тед Лассо".
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Зауважте, найбільше номінацій у 2022 році на Еммі зібрав серіал "Спадщина" виробництва HBO – 25 номінацій. Друге місце за кількістю претендентів зайняв "Тед Лассо" від NBC Sports – 20 номінацій, а також "Білий лотос" (HBO) – теж 20 номінацій. Третє місце за серіалом "Hacks" (HBO Max) – 17 номінацій. Щодо таких популярних кінострічок, як "Ейфорія", "Гра в кальмара", "Озарк", то вони зібрали по 16, 14 і 13 номінацій відповідно.
Переможці Еммі 2022
- Найкращий драматичний серіал – "Спадщина".
Номінанти: "Краще подзвоніть Солу"
"Ейфорія"
"Озарк"
"Розрив"
"Гра в кальмара"
"Дивні дива"
"Спадщина"
"Yellowjackets"
- Найкращий комедійний серіал – "Тед Лассо".
Номінанти: "Abbott Elementary"
"Баррі"
"Зменш свій ентузіазм"
"Hacks"
"Дивовижна місіс Мейзел"
"Вбивства в одній будівлі"
"Тед Лассо"
"Чим ми займаємося в тінях"
- Найкраща актриса в драматичному серіалі – Зендея, "Ейфорія".
Номінанти: Джоді Комер, "Вбиваючи Єву"
Лора Лінні, "Озарк"
Мелані Лінскі, "Yellowjackets"
Сандра О., "Вбиваючи Єву"
Різ Візерспун, "Ранкове шоу"
Зендея, "Ейфорія"
- Найкращий актор в драматичному серіалі – Лі Чон Че, "Гра в кальмара".
Номінанти: Джейсон Бейтман, "Озарк"
Браян Кокс, "Спадщина"
Лі Чон Че, "Гра в кальмара"
Боб Оденкерк, "Краще подзвоніть Солу"
Адам Скотт, "Спадщина"
Джеремі Стронг, "Спадщина"
- Найкраща актриса в комедійному серіалі – Джин Смарт, "Hacks".
Номінанти: Рейчел Броснан, "Дивовижна місіс Мейзел"
Квінта Брансон, "Abbott Elementary"
Кейлі Куоко, "Бортпровідниця"
Ель Феннінг, "Велика"
Ісса Рей, "Insecure"
Джин Смарт, "Hacks"
- Найкращий актор в комедійному серіалі – Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо".
Номінанти: Дональд Гловер, "Атланта"
Білл Гайдер, "Баррі"
Ніколас Голт, "Велика"
Стів Мартін, "Вбивства в одній будівлі"
Мартін Шорт, "Вбивства в одній будівлі"
Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо"
- Найкраща актриса в мінісеріалі або фільмі – Аманда Сейфрід, "Вибула".
Номінанти: Тоні Коллетт, "The Staircase"
Джулія Гарнер, "Вигадана Анна"
Лілі Джеймс, "Pam & Tommy"
Сара Полсон, "Імпічмент: Американська історія злочинів"
Маргарет Квеллі, "Покоївка"
Аманда Сейфрід, "Вибула"
- Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі – Майкл Кітон, "Dopesick".
Номінанти: Колін Ферт, "The Staircase"
Ендрю Гарфілд, "Under The Banner Of Heaven"
Оскар Айзек, "Scenes From A Marriage"
Майкл Кітон, "Dopesick"
Хімеш Патель, "Станція одинадцять"
Себастіан Стен, "Pam & Tommy"
- Найкращий мінісеріал – "Білий лотос".
Номінанти: "Dopesick"
"Вибула"
"Вигадана Анна"
"Pam & Tommy"
"Білий лотос"
- Найкращий телевізійний фільм – "Чіп і Дейл — бурундучки-рятівнички"
Повний список переможців – за посиланням.