В Україні її наразі дивляться найчастіше. Які ще фільми потрапили до рейтингу найпопулярніших – дізнавайтеся далі на Кіно 24 з посиланням на Netflix.

Які фільми на Netflix зараз найпопулярніші?

"Мій рік в Оксфорді" – нова мелодрама, яка вже розлетілася мережею. Головна героїня – амбітна американка, яка втілює свою мрію про навчання в Оксфорді. Дівчина закохується в привабливого британця, чия таємниця може зіпсувати її ідеально розплановане життя. Чи вдасться їм бути разом?

"Мій рік в Оксфорді": дивіться онлайн трейлер фільму

На другому місці за переглядами зараз комедія "Щасливчик Гілмор 2". Це продовження культової стрічки, яка вперше вийшла на екрани ще у 1996 році. Головний персонаж, якого зіграв Адам Сендлер, знову з'являється в кадрі в ролі хокеїста-невдахи, що стає зіркою гольфу. Тепер повернення чоловіка у спорт має одну мету – оплатити навчання доньки в балетній школі.

"Щасливчик Гілмор 2": дивіться онлайн трейлер фільму

Також українці зараз дивляться: