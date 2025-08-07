В Украине ее сейчас смотрят чаще всего. Какие еще фильмы попали в рейтинг самых популярных – узнавайте далее на Кино 24 со ссылкой на Netflix.

Какие фильмы на Netflix сейчас самые популярные?

"Мой год в Оксфорде" – новая мелодрама, которая уже разлетелась по сети. Главная героиня – амбициозная американка, которая воплощает свою мечту об учебе в Оксфорде. Девушка влюбляется в привлекательного британца, чья тайна может испортить ее идеально распланированную жизнь. Удастся ли им быть вместе?

"Мой год в Оксфорде": смотрите онлайн трейлер фильма

На втором месте по просмотрам сейчас комедия "Счастливчик Гилмор 2". Это продолжение культовой ленты, которая впервые вышла на экраны еще в 1996 году. Главный персонаж, которого сыграл Адам Сэндлер, снова появляется в кадре в роли хоккеиста-неудачника, что становится звездой гольфа. Теперь возвращение мужчины в спорт имеет одну цель – оплатить обучение дочери в балетной школе.

"Счастливчик Гилмор 2": смотрите онлайн трейлер фильма

Также украинцы сейчас смотрят: