Церемония вручения главной телевизионной премии Эмми-2022 прошла в Лос-Анджелесе. Сериалу "Белый лотос" вручили больше всего наград. Первое место среди комедийных получил сериал "Тед Лассо" .

Заметьте, больше всего номинаций в 2022 году на Эмми собрал сериал "Наследие" производства HBO – 25 номинаций. Второе место по количеству претендентов занял "Тед Лассо" от NBC Sports – 20 номинаций, а также "Белый лотос" (HBO) – тоже 20 номинаций. Третье место по сериалу "Hacks" (HBO Max) – 17 номинаций. Что касается таких популярных кинолент, как "Эйфория", "Игра в кальмара", "Озарк", то они собрали по 16, 14 и 13 номинаций соответственно.

Победители Эмми 2022

Лучший драматический сериал – "Наследие" .

Номинанты: "Лучше позвоните Солу"

"Эйфория"

"Озарк"

"Разрыв"

"Игра в кальмара"

"Странные чудеса"

"Наследие"

"Yellowjackets"

Лучший комедийный сериал – "Тед Лассо" .

Номинанты: "Abbott Elementary"

"Барри"

"Уменьши свой энтузиазм"

"Hacks"

"Удивительная миссис Мэйзел"

"Убийства в одном здании"

"Тед Лассо"

"Чем мы занимаемся в тенях"

Лучшая актриса в драматическом сериале – Зендея, "Эйфория" .

Номинанты: Джоди Комер, "Убивая Еву"

Лора Линни, "Озарк"

Мелани Линский, "Yellowjackets"

Сандра О., "Убивая Еву"

Риз Уизерспун, "Утреннее шоу"

Зендея, "Эйфория"

Лучший актер в драматическом сериале – Ли Чон Че, "Игра в кальмаре".

Номинанты: Джейсон Бейтман, "Озарк"

Брайан Кокс, "Наследие"

Ли Чон Че, "Игра в кальмара"

Боб Оденкерк, "Лучше позвоните Солу"

Адам Скотт, "Наследие"

Джереми Стронг, "Наследие"

Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт, "Hacks ".

Номинанты: Рэйчел Броснан, "Удивительная миссис Мэйзел"

Квинта Брансон, "Abbott Elementary"

Кейли Куоко, "Бортпроводница"

Эль Феннинг, "Большая"

Исса Рэй, "Insecure"

Джин Смарт, "Hacks"

Лучший актер в комедийном сериале – Джейсон Судейкис, "Тед Лассо" .

Номинанты: Дональд Гловер, "Атланта"

Билл Гайдер, "Барри"

Николас Голт, "Большая"

Стив Мартин, "Убийства в одном здании"

Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"

Джейсон Судейкис, "Тед Лассо"

Лучшая актриса в минисериале или фильме – Аманда Сейфрид, "Выбыла".

Номинанты: Тони Коллетт, "The Staircase"

Джулия Гарнер, "Выдуманная Анна"

Лили Джеймс, "Pam & Tommy"

Сара Полсон, "Импичмент: Американская история преступлений"

Маргарет Квелли, "Горничная"

Аманда Сейфрид, "Выбыла"

Лучший актер в минисериале или фильме – Майкл Китон, "Dopesick" .

Номинанты : Колин Ферт, "The Staircase"

Эндрю Гарфилд, "Under The Banner Of Heaven"

Оскар Айзек, "Scenes From A Marriage"

Майкл Китон, "Dopesick"

Химеш Патель, "Станция одиннадцать"

Себастиан Стэн, "Pam & Tommy"

Лучший минисериал – "Белый лотос" .

Номинанты: "Dopesick"

"Выбыла"

"Выдуманная Анна"

"Pam & Tommy"

"Белый лотос"

Лучший телевизионный фильм - "Чип и Дейл - бурундучки-спасатели"

Полный список победителей – по ссылке.