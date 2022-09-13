Церемония вручения главной телевизионной премии Эмми-2022 прошла в Лос-Анджелесе. Сериалу "Белый лотос" вручили больше всего наград. Первое место среди комедийных получил сериал "Тед Лассо" .
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Заметьте, больше всего номинаций в 2022 году на Эмми собрал сериал "Наследие" производства HBO – 25 номинаций. Второе место по количеству претендентов занял "Тед Лассо" от NBC Sports – 20 номинаций, а также "Белый лотос" (HBO) – тоже 20 номинаций. Третье место по сериалу "Hacks" (HBO Max) – 17 номинаций. Что касается таких популярных кинолент, как "Эйфория", "Игра в кальмара", "Озарк", то они собрали по 16, 14 и 13 номинаций соответственно.
Победители Эмми 2022
- Лучший драматический сериал – "Наследие" .
Номинанты: "Лучше позвоните Солу"
"Эйфория"
"Озарк"
"Разрыв"
"Игра в кальмара"
"Странные чудеса"
"Наследие"
"Yellowjackets"
- Лучший комедийный сериал – "Тед Лассо" .
Номинанты: "Abbott Elementary"
"Барри"
"Уменьши свой энтузиазм"
"Hacks"
"Удивительная миссис Мэйзел"
"Убийства в одном здании"
"Тед Лассо"
"Чем мы занимаемся в тенях"
- Лучшая актриса в драматическом сериале – Зендея, "Эйфория" .
Номинанты: Джоди Комер, "Убивая Еву"
Лора Линни, "Озарк"
Мелани Линский, "Yellowjackets"
Сандра О., "Убивая Еву"
Риз Уизерспун, "Утреннее шоу"
Зендея, "Эйфория"
- Лучший актер в драматическом сериале – Ли Чон Че, "Игра в кальмаре".
Номинанты: Джейсон Бейтман, "Озарк"
Брайан Кокс, "Наследие"
Ли Чон Че, "Игра в кальмара"
Боб Оденкерк, "Лучше позвоните Солу"
Адам Скотт, "Наследие"
Джереми Стронг, "Наследие"
- Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт, "Hacks ".
Номинанты: Рэйчел Броснан, "Удивительная миссис Мэйзел"
Квинта Брансон, "Abbott Elementary"
Кейли Куоко, "Бортпроводница"
Эль Феннинг, "Большая"
Исса Рэй, "Insecure"
Джин Смарт, "Hacks"
- Лучший актер в комедийном сериале – Джейсон Судейкис, "Тед Лассо" .
Номинанты: Дональд Гловер, "Атланта"
Билл Гайдер, "Барри"
Николас Голт, "Большая"
Стив Мартин, "Убийства в одном здании"
Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"
Джейсон Судейкис, "Тед Лассо"
- Лучшая актриса в минисериале или фильме – Аманда Сейфрид, "Выбыла".
Номинанты: Тони Коллетт, "The Staircase"
Джулия Гарнер, "Выдуманная Анна"
Лили Джеймс, "Pam & Tommy"
Сара Полсон, "Импичмент: Американская история преступлений"
Маргарет Квелли, "Горничная"
Аманда Сейфрид, "Выбыла"
- Лучший актер в минисериале или фильме – Майкл Китон, "Dopesick" .
Номинанты : Колин Ферт, "The Staircase"
Эндрю Гарфилд, "Under The Banner Of Heaven"
Оскар Айзек, "Scenes From A Marriage"
Майкл Китон, "Dopesick"
Химеш Патель, "Станция одиннадцать"
Себастиан Стэн, "Pam & Tommy"
- Лучший минисериал – "Белый лотос" .
Номинанты: "Dopesick"
"Выбыла"
"Выдуманная Анна"
"Pam & Tommy"
"Белый лотос"
- Лучший телевизионный фильм - "Чип и Дейл - бурундучки-спасатели"
Полный список победителей – по ссылке.