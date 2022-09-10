31 августа на острове Лидо открылся 79-й Венецианский международный кинофестиваль. Он продолжался по сей день, 10 сентября. Кстати, два украинских фильма приняли участие в конкурсной программе, и еще один во внеконкурсной.

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Речь идет о новом фильме Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", ленте "Валерия выходит замуж" режиссера Михал Виник, соревновавшихся в программе "Горизонты" и "Горизонты Экста". Также во внеконкурсной программе показали картину "Свобода в огне" американского режиссера Евгения Афинеевского, известного по фильму "Зима в огне".

Победители Венецианского кинофестиваля 2022: список

Церемонию награждения победителей провела испанская актриса Россио Муньос, которая также вела церемонию открытия. Жюри конкурса во главе с Джулианной Мур присудило девять премий, включая "Золотой лев" за лучший фильм.

В прошлом году "Золотой лев" за лучший фильм держала французская драма Одри Диван "Происходящее", в этом году кинорежиссер входила в состав жюри конкурса.

Главные награды

"Золотой лев" за лучший фильм – "Вся красота и кровопролитие", Лора Пойтрас;

Специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля "Серебряный лев" – "Сент-Омер", Элис Диоп;

"Серебряный лев" за лучшую режиссерскую работу - Лука Гуаданьино, ("Банши Инишира")

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль – Кейт Бланшетт ("Тар")

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль – Колин Фаррелл ("Банши Инишира")

Награда "Золотая Озелла" за лучший сценарий – Мартин Мак-Дона, ("Банши Инишинина");

Специальный приз жюри – No Bears, Джафар Панаги;

Приз имени Марчелло Мастроянни лучшему молодому артисту – Тейлор Рассел ("Совершенно и полностью");

"Вся красота и кровопролитие": смотрите видео онлайн

Секция "Горизонты"

Лучший фильм – "Третья мировая война" Хуман Сейеди;

Лучший режиссер – Тицца Кови, Райнер Фриммель ("Вера");

Лучшая женская роль – Вера Джемма ("Вера");

Лучший актер – Мохсен Танабанде ("Третья мировая война");

Лучший сценарий – "Бланкита", Фернандо Гуццони;

Лучший короткометражный фильм – "Снег в сентябре", Лхагвадулам Пурев-Очир.

"Третья мировая война": смотрите трейлер фильма

Секция "Горизонты Экстра"

Приз зрительских симпатий – Nezou, Судад Каадан;

Премия "Лев будущего" имени Луиджи Де Лаурентиса за дебютный фильм - "Сент-Омер" Элис Диоп.

Победители секции "Горизонты Экстра" / Коллаж 24 канала

Секция "Венецианская классика"

Лучший отреставрированный фильм – "Заклейменный для убийства";

Лучший документальный фильм – "Фрагменты рая", Дэвисон.

Победители секции "Венецианская классика" / Коллаж 24 канала

Секция Venice Immersive

Лучший опыт – Чан Синг ("Мужчина, который не мог уйти");

Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля – "От Главной площади", Педро Харрес;

Специальный приз жюри – Eggscape, Герман Хеллер.

Победители секции Venice Immersive / Коллаж 24 канала

Внимание к Украине в Венеции

Значительное внимание на Венецианском кинофестивале было приковано к войне в Украине. К тому же 7 и 8 сентября на Венецийском кинофестивале прошли украинские дни.

Жена бойца "Азов" Анна Зайцева появилась на фотоколле документальной картины "Свобода в огне" в черной футболке с легендарной фотографией, сделанной Дмитрием Казацким. Журналистка Наталья Нагорная надела белую рубашку с надписями Glory to Ukraine, Glory to Heroes. Уже на красный тротуар они вышли в красивых платьях в символических для Украины цветах и ​​с флагом Украины в руках.

Входящая в творческую команду фильма "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича Алла Самойленко во время мировой премьеры картины в Венеции вместе с авторами ленты развернули на фестивале антивоенные плакаты.