31 августа на острове Лидо открылся 79-й Венецианский международный кинофестиваль. Он продолжался по сей день, 10 сентября. Кстати, два украинских фильма приняли участие в конкурсной программе, и еще один во внеконкурсной.
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Речь идет о новом фильме Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", ленте "Валерия выходит замуж" режиссера Михал Виник, соревновавшихся в программе "Горизонты" и "Горизонты Экста". Также во внеконкурсной программе показали картину "Свобода в огне" американского режиссера Евгения Афинеевского, известного по фильму "Зима в огне".
Победители Венецианского кинофестиваля 2022: список
Церемонию награждения победителей провела испанская актриса Россио Муньос, которая также вела церемонию открытия. Жюри конкурса во главе с Джулианной Мур присудило девять премий, включая "Золотой лев" за лучший фильм.
Главные награды
- "Золотой лев" за лучший фильм – "Вся красота и кровопролитие", Лора Пойтрас;
- Специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля "Серебряный лев" – "Сент-Омер", Элис Диоп;
- "Серебряный лев" за лучшую режиссерскую работу - Лука Гуаданьино, ("Банши Инишира")
- Кубок Вольпи за лучшую женскую роль – Кейт Бланшетт ("Тар")
- Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль – Колин Фаррелл ("Банши Инишира")
- Награда "Золотая Озелла" за лучший сценарий – Мартин Мак-Дона, ("Банши Инишинина");
- Специальный приз жюри – No Bears, Джафар Панаги;
- Приз имени Марчелло Мастроянни лучшему молодому артисту – Тейлор Рассел ("Совершенно и полностью");
"Вся красота и кровопролитие": смотрите видео онлайн
Секция "Горизонты"
- Лучший фильм – "Третья мировая война" Хуман Сейеди;
- Лучший режиссер – Тицца Кови, Райнер Фриммель ("Вера");
- Лучшая женская роль – Вера Джемма ("Вера");
- Лучший актер – Мохсен Танабанде ("Третья мировая война");
- Лучший сценарий – "Бланкита", Фернандо Гуццони;
- Лучший короткометражный фильм – "Снег в сентябре", Лхагвадулам Пурев-Очир.
"Третья мировая война": смотрите трейлер фильма
Секция "Горизонты Экстра"
- Приз зрительских симпатий – Nezou, Судад Каадан;
- Премия "Лев будущего" имени Луиджи Де Лаурентиса за дебютный фильм - "Сент-Омер" Элис Диоп.
Победители секции "Горизонты Экстра" / Коллаж 24 канала
Секция "Венецианская классика"
- Лучший отреставрированный фильм – "Заклейменный для убийства";
- Лучший документальный фильм – "Фрагменты рая", Дэвисон.
Победители секции "Венецианская классика" / Коллаж 24 канала
Секция Venice Immersive
- Лучший опыт – Чан Синг ("Мужчина, который не мог уйти");
- Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля – "От Главной площади", Педро Харрес;
- Специальный приз жюри – Eggscape, Герман Хеллер.
Победители секции Venice Immersive / Коллаж 24 канала
Внимание к Украине в Венеции
Значительное внимание на Венецианском кинофестивале было приковано к войне в Украине. К тому же 7 и 8 сентября на Венецийском кинофестивале прошли украинские дни.
- Жена бойца "Азов" Анна Зайцева появилась на фотоколле документальной картины "Свобода в огне" в черной футболке с легендарной фотографией, сделанной Дмитрием Казацким. Журналистка Наталья Нагорная надела белую рубашку с надписями Glory to Ukraine, Glory to Heroes. Уже на красный тротуар они вышли в красивых платьях в символических для Украины цветах и с флагом Украины в руках.
- Входящая в творческую команду фильма "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича Алла Самойленко во время мировой премьеры картины в Венеции вместе с авторами ленты развернули на фестивале антивоенные плакаты.
Бурные аплодисменты зрителей после премьеры фильма "Люксембург, Люксембург": смотрите видео