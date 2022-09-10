До сегодняшнего дня, 10 сентября, на острове Лидо каждый день проходили показы, где главные актеры фильмов, модели и светские знаменитости демонстрировали свои лучшие наряды от знаменитых Домов моды.

​Кстати Победители Венецианского кинофестиваля 2022 – кто получил "Золотого льва"

Венецианский кинофестиваль основан в 1932 году и считается одним из самых важных кинематографических событий наряду с фестивалями в Каннах и Берлине. К этому событию знаменитости готовят особенно тщательно, продумывая свои светские выходы к мелочам. Какими образами поражала красная дорожка – смотрите дальше.

Красная дорожка Венецианского кинофестиваля 2022: волшебные образы звезд

София Резинг в наряде от Джорджа Хобейка

Тесса Томпсон в наряде от Interior

Тесса Томпсон на Венецианском кинофестивале 2022 / Фото из инстаграма звезды

Алина Байкова в платье от Rami Kadi Maison de Couture

Алина Байкова в эффектном образе в Венеции / Фото из инстаграма звезды

Ванесса Кирби в образе от Valentino



Ванесса Кирби примерила эффектный лук в Венеции / Фото из инстаграма звезды

Рейчел Броснаген в платье из коллекции Versace



Рейчел Броснаген на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото из инстаграма звезды

Тильда Свинтон в платье бренда Haider Ackermann



​Тильда Свинтон на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото из инстаграма

Джулианна Мур в эффектном аутфите от Celine



Джулианна Мур примерила эффектный лук в Венеции / Фото из инстаграма