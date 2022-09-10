До сегодняшнего дня, 10 сентября, на острове Лидо каждый день проходили показы, где главные актеры фильмов, модели и светские знаменитости демонстрировали свои лучшие наряды от знаменитых Домов моды.
Кстати Победители Венецианского кинофестиваля 2022 – кто получил "Золотого льва"
Венецианский кинофестиваль основан в 1932 году и считается одним из самых важных кинематографических событий наряду с фестивалями в Каннах и Берлине. К этому событию знаменитости готовят особенно тщательно, продумывая свои светские выходы к мелочам. Какими образами поражала красная дорожка – смотрите дальше.
Красная дорожка Венецианского кинофестиваля 2022: волшебные образы звезд
София Резинг в наряде от Джорджа Хобейка
Тесса Томпсон в наряде от Interior
Тесса Томпсон на Венецианском кинофестивале 2022 / Фото из инстаграма звезды
Алина Байкова в платье от Rami Kadi Maison de Couture
Алина Байкова в эффектном образе в Венеции / Фото из инстаграма звезды
Ванесса Кирби в образе от Valentino
Ванесса Кирби примерила эффектный лук в Венеции / Фото из инстаграма звезды
Рейчел Броснаген в платье из коллекции Versace
Рейчел Броснаген на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото из инстаграма звезды
Тильда Свинтон в платье бренда Haider Ackermann
Тильда Свинтон на красной дорожке Венецианского кинофестиваля / Фото из инстаграма
Джулианна Мур в эффектном аутфите от Celine
Джулианна Мур примерила эффектный лук в Венеции / Фото из инстаграма