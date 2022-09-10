До сьогодні, 10 вересня, на острові Лідо щодня відбувалися покази, де головні актори фільмів, моделі та світські знаменитості демонстрували свої найкращі наряди від знаменитих Будинків моди.
До речі Переможці Венеційського кінофестивалю 2022 — хто отримав "Золотого лева"
Венеційський кінофестиваль заснований в 1932 році й вважається одним з найбільш важливих кінематографічних подій нарівні з фестивалями в Каннах і Берліні. До цієї події знаменитості готують особливо ретельно, продумуючи свої світські виходи до дрібниць. Якими образами вражала червона доріжка – дивіться далі.
Червона доріжка Венеційського кінофестивалю 2022: чарівні образи зірок
Софія Резінг у вбранні від Джорджа Хобейка
Тесса Томпсон у вбрані від Interior
Тесса Томпсон на Венеційському кінофестивалі 2022 / Фото з інстаграму зірки
Аліна Байкова в сукні від Rami Kadi Maison de Couture
Аліна Байкова в ефектному образі у Венеції / Фото з інстаграму зірки
Ванесса Кірбі в образі від Valentino
Ванесса Кірбі приміряла ефектний лук у Венеції / Фото з інстаграму зірки
Рейчел Броснаген у сукні від з колекції Versace
Рейчел Броснаген на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю / Фото з інстаграму зірки
Тільда Свінтон у сукні бренду Haider Ackermann
Тільда Свінтон на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю / Фото з інстаграму
Джуліанна Мур в ефектному аутфіті від Celine
Джуліанна Мур приміряла ефектний лук у Венеції / Фото з інстаграму