31 серпня на острові Лідо відкрився 79-й Венеційський міжнародний кінофестиваль. Він тривав до сьогодні, 10 вересня. До речі, два українські фільми взяли участь у конкурсній програмі, і ще один у позаконкурсній.

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Йдеться про новий фільм Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург", стрічку "Валерія виходить заміж" режисерки Міхал Вінік, що змагалися у програмі "Горизонти"та "Горизонти Екста". Також у позаконкурсній програмі показали картину "Свобода в огні" американського режисера Євгена Афінєєвського, відомого за фільмом "Зима у вогні".

Переможці Венеційського кінофестивалю 2022: список

Церемонію нагородження переможців провела іспанська актриса Росіо Муньйос, яка також вела церемонію відкриття. Журі конкурсу на чолі з Джуліанною Мур присудило дев'ять премій, включаючи "Золотого лева" за найкращий фільм.

Минулого року "Золотий лев" за найкращий фільм тримала французька драма Одрі Діван "Те, що відбувається", цього року кінорежисерка входила до складу журі конкурсу.

Головні нагороди

"Золотий лев" за найкращий фільм – "Вся краса і кровопролиття", Лора Пойтрас;

Спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю "Срібний лев" – "Сент-Омер", Еліс Діоп;

"Срібний лев" за найкращу режисерську роботу – Лука Гуаданьїно, ("Банші Інішира");

Кубок Вольпі за найкращу жіночу роль – Кейт Бланшетт ("Тар");

Кубок Вольпі за найкращу чоловічу роль – Колін Фаррелл ("Банші Інішира");

Нагорода "Золота Озелла" за найкращий сценарій – Мартін Мак-Дона, ("Банши Інішерина");

Спеціальний приз журі – No Bears, Джафар Панагі;

Приз імені Марчелло Мастроянні найкращому молодому артисту – Тейлор Рассел ("Цілком та повністю").

"Вся краса і кровопролиття": дивіться відео онлайн

Секція "Горизонти"

Найкращий фільм – "Третя світова війна" Хуман Сейєді;

Найкращий режисер – Тіцца Кові, Райнер Фріммель ("Віра");

Найкраща жіноча роль – Віра Джемма ("Віра");

Найкращий актор – Мохсен Танабанде ("Третя світова війна");

Найкращий сценарій – "Бланкіта", Фернандо Гуццоні;

Найкращий короткометражний фільм – "Сніг у вересні", Лхагвадулам Пурев-Очир.

"Третя світова війна": дивіться трейлер фільму

Секція "Горизонти Екстра"

Приз глядацьких симпатій – Nezou, Судад Каадан;

Премія "Лев майбутнього" імені Луїджі Де Лаурентіса за дебютний фільм – "Сент-Омер", Еліс Діоп.

Переможці секції "Горизонти Екстра" / Колаж 24 каналу

Секція "Венеційська класика"

Найкращий відреставрований фільм – "Заклеймований для вбивства";

Кращий документальний фільм – "Фрагменти раю", Девісон.

Переможці секції "Венеційська класика" / Колаж 24 каналу

Секція Venice Immersive

Найкращий досвід – Чан Сінг ("Чоловік, який не міг піти");

Гран-прі журі Венеційського кінофестивалю – "Від Головної площі", Педро Харрес;

Спеціальний приз журі – Eggscape, Герман Хеллер.

Переможці секції Venice Immersive / Колаж 24 каналу

Увага до України у Венеції

Значна увага на Венеційському кінофестивалі була прикута до війни в Україні. До того ж 7 та 8 вересня на цьогорічному Венеційському кінофестивалі пройшли українські дні.

Дружина бійця "Азов" Ганна Зайцева з’явилася на фотоколі документальної картини "Свобода в огні" у чорній футболці зі легендарною світлиною, яку зробив Дмитро Козацький. Журналістка Наталія Нагорна одягла білу сорочку із написами Glory to Ukraine, Glory to Heroes. Вже на червоний хідник вони вийшли у красивих сукнях в символічних для України кольорах та з прапором України у руках.

з’явилася на фотоколі документальної картини у чорній футболці зі легендарною світлиною, яку зробив Дмитро Козацький. Журналістка одягла білу сорочку із написами Glory to Ukraine, Glory to Heroes. Вже на червоний хідник вони вийшли у красивих сукнях в символічних для України кольорах та з прапором України у руках. Алла Самойленко, яка входить до творчої команди фільму "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча, під час світової прем’єри картини у Венеції разом з авторами стрічки розгорнули на фестивалі антивоєнні плакати.

Бурхливі оплески глядачів після прем’єри фільму "Люксембург, Люксембург": дивіться відео