31 серпня на острові Лідо відкрився 79-й Венеційський міжнародний кінофестиваль. Він тривав до сьогодні, 10 вересня. До речі, два українські фільми взяли участь у конкурсній програмі, і ще один у позаконкурсній.
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Йдеться про новий фільм Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург", стрічку "Валерія виходить заміж" режисерки Міхал Вінік, що змагалися у програмі "Горизонти"та "Горизонти Екста". Також у позаконкурсній програмі показали картину "Свобода в огні" американського режисера Євгена Афінєєвського, відомого за фільмом "Зима у вогні".
Переможці Венеційського кінофестивалю 2022: список
Церемонію нагородження переможців провела іспанська актриса Росіо Муньйос, яка також вела церемонію відкриття. Журі конкурсу на чолі з Джуліанною Мур присудило дев'ять премій, включаючи "Золотого лева" за найкращий фільм.
Головні нагороди
- "Золотий лев" за найкращий фільм – "Вся краса і кровопролиття", Лора Пойтрас;
- Спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю "Срібний лев" – "Сент-Омер", Еліс Діоп;
- "Срібний лев" за найкращу режисерську роботу – Лука Гуаданьїно, ("Банші Інішира");
- Кубок Вольпі за найкращу жіночу роль – Кейт Бланшетт ("Тар");
- Кубок Вольпі за найкращу чоловічу роль – Колін Фаррелл ("Банші Інішира");
- Нагорода "Золота Озелла" за найкращий сценарій – Мартін Мак-Дона, ("Банши Інішерина");
- Спеціальний приз журі – No Bears, Джафар Панагі;
- Приз імені Марчелло Мастроянні найкращому молодому артисту – Тейлор Рассел ("Цілком та повністю").
"Вся краса і кровопролиття": дивіться відео онлайн
Секція "Горизонти"
- Найкращий фільм – "Третя світова війна" Хуман Сейєді;
- Найкращий режисер – Тіцца Кові, Райнер Фріммель ("Віра");
- Найкраща жіноча роль – Віра Джемма ("Віра");
- Найкращий актор – Мохсен Танабанде ("Третя світова війна");
- Найкращий сценарій – "Бланкіта", Фернандо Гуццоні;
- Найкращий короткометражний фільм – "Сніг у вересні", Лхагвадулам Пурев-Очир.
"Третя світова війна": дивіться трейлер фільму
Секція "Горизонти Екстра"
- Приз глядацьких симпатій – Nezou, Судад Каадан;
- Премія "Лев майбутнього" імені Луїджі Де Лаурентіса за дебютний фільм – "Сент-Омер", Еліс Діоп.
Переможці секції "Горизонти Екстра" / Колаж 24 каналу
Секція "Венеційська класика"
- Найкращий відреставрований фільм – "Заклеймований для вбивства";
- Кращий документальний фільм – "Фрагменти раю", Девісон.
Переможці секції "Венеційська класика" / Колаж 24 каналу
Секція Venice Immersive
- Найкращий досвід – Чан Сінг ("Чоловік, який не міг піти");
- Гран-прі журі Венеційського кінофестивалю – "Від Головної площі", Педро Харрес;
- Спеціальний приз журі – Eggscape, Герман Хеллер.
Переможці секції Venice Immersive / Колаж 24 каналу
Увага до України у Венеції
Значна увага на Венеційському кінофестивалі була прикута до війни в Україні. До того ж 7 та 8 вересня на цьогорічному Венеційському кінофестивалі пройшли українські дні.
- Дружина бійця "Азов" Ганна Зайцева з’явилася на фотоколі документальної картини "Свобода в огні" у чорній футболці зі легендарною світлиною, яку зробив Дмитро Козацький. Журналістка Наталія Нагорна одягла білу сорочку із написами Glory to Ukraine, Glory to Heroes. Вже на червоний хідник вони вийшли у красивих сукнях в символічних для України кольорах та з прапором України у руках.
- Алла Самойленко, яка входить до творчої команди фільму "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча, під час світової прем’єри картини у Венеції разом з авторами стрічки розгорнули на фестивалі антивоєнні плакати.
Бурхливі оплески глядачів після прем’єри фільму "Люксембург, Люксембург": дивіться відео