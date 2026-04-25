Вдохновленный реальной историей: этот итальянский приключенческий сериал украинцы обожают на Netflix

15 апреля на Netflix вышел 3 сезон итальянского приключенческого сериала "Закон Лидии Поэт". Проект вдохновлен реальной историей о первой итальянской женщине-адвокате и феминистке.

3 сезон сериала "Закон Лидии Поэт" сейчас самый популярный на Netflix в Украине, сообщает Tudum.

Не пропустите 5 лучших экранизаций детективов об убийствах на Netflix

О чем 3 сезон сериала "Закон Лидии Поэт"?

История начинается в апреле 1887 года. Энрико, брат Лидии Поэт, теперь является членом парламента и работает над принятием закона, который бы официально позволил сестре заниматься практикой. Сама женщина продолжает строить отношения с прокурором Пьерлуиджи Фурно, хотя все еще не хочет официально их узаконивать.

Ближайшую подругу Лидии обвиняют в убийстве мужа. Юрист должна отстоять право на самозащиту перед присяжными, среди которых исключительно мужчины. Это приводит к конфликту с Фурно, который ведет дело.

Через громкий судебный процесс в Турин возвращается журналист Якопо Барберис. У него снова возникают романтические чувства к Лидии, а ей придется выбирать между двумя мужчинами.

С чего начинается сериал "Закон Лидии Поэт"?

В 1883 году Лидия Поэт стала первой и единственной женщиной-юристом в Италии. Однако апелляционный суд в Турине лишил женщину права заниматься адвокатской деятельностью. Главная героиня устроилась на работу в юридическую фирму своего брата и одновременно готовит апелляцию на отмену решения суда.

Для справки! Роль Лидии Поэт в сериале сыграла итальянская актриса и певица Матильда Де Анджелис.

Какие еще сериалы самые популярные на Netflix в Украине?