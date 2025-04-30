Самый популярный триллер на реальных событиях, который сейчас смотрят украинцы на Netflix

О чем фильм "Заложник в магазине Apple"

Действие фильма происходит в центре Амстердама. В один из магазинов Apple врывается вооруженный мужчина и берет в заложники ни в чем не повинных людей. Обычный магазин техники превращается в место настоящей катастрофы, ведь жизнь каждого человека в этом магазине теперь в руках этого человека.

Полиция оперативно прибывает на место событий, окружает здание и ищет способ избежать кровопролития. Но эта ситуация далеко не типичная – переговоры затягиваются, а единственное, что становится понятным, – человек не намерен сдаваться просто так.

"Заложник в магазине Apple": смотрите онлайн трейлер фильма

Пока правоохранители ищут выход, заложники – среди которых и обычные покупатели, и работники магазина – постепенно начинают открывать свои истинные лица. У каждого – своя история, свои страхи, своя борьба за выживание. И в течение этого напряженного часа им придется столкнуться не только с угрозой снаружи, но и с внутренними переживаниями, способными навсегда изменить их жизнь.

Среди актеров, которые сыграли в ленте: Суфиан Муссули, Марсель Генсема, Лоес Гаверкорт, Луис Тальпе, Эммануэль Огене Боафо, Маттео ван дер Грейн, Ясмин Сендар, Тейс Боерманс.