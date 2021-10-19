Запрещать фильмы с подсанкционными артистами не нужно, – Зеленский о "Сватов"

Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV в эфире программы "Свобода слова" сказал, что считает санкции правомерными в отношении артистов, которые поддерживали оккупацию Крыма. Однако отметил, что "страдать из-за этого любимые фильмы не должны".

Ведущий захотел уточнить позицию Зеленского, ведь из-за позиции главного героя Федора Добронравова и его скандальных цитат против Украины сериал "Сваты" на время запретили в Украине.

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Он сказал, что у них есть "целые списки таких актеров, посещающих оккупированный Крым, которые высказываются за уничтожение украинской независимости. На основании этого СБУ запрещает им въезд, а Минкульт – прокатные удостоверения этих фильмов". Тогда же спросил Президента, считает ли он, что от этого надо отказаться?

"Я считаю, что так нельзя, ко всем одинаковые санкции. Сериал, например, возьмем те же "Сваты". Он был снят еще до войны с Россией. Там были любимые актеры. Один из этих актеров (Федор Добронравов – Кино 24) сказал неправильные вещи об оккупации Крыма. Неправильные с точки зрения украинского гражданина. Его за это не пускали три года в Украину. Я считаю, что эти санкции – правильные", – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский поделился мыслями и о запрете фильма "Сваты". Он привел пример с Ахеджаковой, "которая стоит рядом с тем или иным актером, который запрещен, и поддерживает независимость Украины".

Она не виновата, что фильм был снят 30 лет назад, а кто-то сошел с ума, а на кого-то давят. А кто-то что-то ляпнул, но не успел исправиться. Много разных кейсов. Страдать из-за этого любимые фильмы не должны. Хотя, если есть человек, который стрелял в нашу сторону, – здесь надо применять все санкции,

– дополнил он.

Что известно о скандале со Сватами