Ведучий захотів уточнити позицію Зеленського, адже через позицію головного героя Федора Добронравова і його скандальні цитати проти України, серіал "Свати" на якийсь час заборонили в Україні.

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Він сказав, що у них є "цілі списки таких акторів, які відвідують окупований Крим, які висловлюються за знищення української незалежності. На підставі цього СБУ забороняє їм в’їзд, а Мінкульт – прокатні посвідчення цих фільмів". Тоді ж спитав Президента, чи вважає він, що від цього треба відмовитися?

"Я вважаю, що так не можна, до всіх однакові санкції. Серіал, наприклад, візьмемо ті самі "Свати". Він був знятий ще до війни з Росією. Там були улюблені актори. Один з цих акторів (Федір Добронравов – Кіно 24) сказав неправильні речі щодо окупації Криму. Неправильні з точки зору українського громадянина. Його за це не пускали три роки в Україну. Я вважаю, що ці санкції – правильні", – наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський поділився думками й щодо заборони фільму "Сватів". Він навів приклад з Ахеджаковою, "яка стоїть поруч із тим чи іншим актором, який заборонений і підтримує незалежність України!".

Вона ж не винна, що фільм був знятий 30 років тому, а хтось зійшов з глузду, а на когось тиснуть. А хтось щось ляпнув, але не встигнув виправитись. Багато різних кейсів. Страждати через це улюблені фільми не повинні. Хоча, якщо є людина, яка стріляла у наш бік, – тут треба застосовувати усі санкції,

– доповнив він.

Що відомо про скандал зі Сватами