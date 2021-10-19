Ведучий захотів уточнити позицію Зеленського, адже через позицію головного героя Федора Добронравова і його скандальні цитати проти України, серіал "Свати" на якийсь час заборонили в Україні.
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Він сказав, що у них є "цілі списки таких акторів, які відвідують окупований Крим, які висловлюються за знищення української незалежності. На підставі цього СБУ забороняє їм в’їзд, а Мінкульт – прокатні посвідчення цих фільмів". Тоді ж спитав Президента, чи вважає він, що від цього треба відмовитися?
"Я вважаю, що так не можна, до всіх однакові санкції. Серіал, наприклад, візьмемо ті самі "Свати". Він був знятий ще до війни з Росією. Там були улюблені актори. Один з цих акторів (Федір Добронравов – Кіно 24) сказав неправильні речі щодо окупації Криму. Неправильні з точки зору українського громадянина. Його за це не пускали три роки в Україну. Я вважаю, що ці санкції – правильні", – наголосив Зеленський.
Володимир Зеленський поділився думками й щодо заборони фільму "Сватів". Він навів приклад з Ахеджаковою, "яка стоїть поруч із тим чи іншим актором, який заборонений і підтримує незалежність України!".
Вона ж не винна, що фільм був знятий 30 років тому, а хтось зійшов з глузду, а на когось тиснуть. А хтось щось ляпнув, але не встигнув виправитись. Багато різних кейсів. Страждати через це улюблені фільми не повинні. Хоча, якщо є людина, яка стріляла у наш бік, – тут треба застосовувати усі санкції,
– доповнив він.
Що відомо про скандал зі Сватами
- У листопаді 2017 року СБУ заборонила в’їзд в Україну російському акторові, зірці українського комедійного серіалу "Свати" Федору Добронравову на 3 роки. Це сталося через скандальні цитати актора;
- В Україні офіційно заборонили показ серіалу "Свати", у якому знімався актор Федір Добронравов, який потрапив у перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці;
- Зеленський зробив емоційне звернення до СБУ, в якому розкритикував можливу заборону серіалу на території України;
- У січні 2019 року "1+1" подав до суду через заборону й виграв справу – серіал "Свати" дозволили показувати на телебаченні;
- У червні 2019 Федора Добронравова виключили з чорного списку;
- У жовтні 2019 року Ахтем Сеітаблаєв різко прокоментував показ серіалу "Свати" з Добронравовим і наголосив, що таким чином він підтримує окупацію Криму;
- У січні 2020 року Добронравову дозволили в'їзд в Україну;
- У червні 2020 року Ткаченко виступив проти заборони на показ фільмів російських пропагандистів;
- У липні цього року з’явилася інформація, що серіал "Свати знову покажуть в Україні російською мовою. Однак, таке рішення викликало скандал в мережі та обурило багатьох;
- Згодом стало відомо, що серіал переклали українською мовою. На телебачення показали перші серії "Сватів" українською. На сайті телеканалу "1+1", в ефірі якого виходять україномовні "Свати", глядачі залишили десятки обурливих реакцій. Жоден з коментаторів не оцінив перехід серіалу на українську мову.