Невероятный результат: стало известно сколько заработал Кристофер Нолан на ленте "Оппенгеймер"

Режиссер Кристофер Нолан, который в этом году получил свой первый Оскар за фильм "Оппенгеймер", в общей сложности заработал более 100 миллионов долларов на этой ленте. Гонорар режиссера на конечном этапе включает в себя заработную плату, премии, процент от кассовых сборов, а также бонус за полученные награды на церемонии Оскар-2024.

Интересно, что бюджет самого фильма также составлял 100 миллионов долларов. Чтобы остаться в пределах этой суммы, Нолан снизил свой собственный гонорар за режиссуру, сценарий и продюсирование, несмотря на то, что в конце получил значительно больше.

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Кристофер Нолан заработал на "Оппенгеймере" 100 миллионов долларов

После премьеры в июле 2023 года биографический фильм о Роберте Оппенгеймере, создателе атомной бомбы, заработал в мировом кинопрокате 958 миллионов долларов. Это удивительная сумма, особенно учитывая его рейтинг R и продолжительность в три часа. Также планируется повторный прокат фильма в 1000 кинотеатрах в эти выходные, что, вероятно, позволит ему превысить отметку в 1 миллиард сборов.

По данным Forbes, Universal заключив договор о правах на фильм "Оппенгеймер", согласилась выделить Нолану 15% от первых сборов фильма. Это означает, что выплаты достигаются даже до полного возмещения студией своих расходов.

"Оппенгеймер" – лучший фильм 2024 года

"Оппенгеймер" в этом году торжествовал на Оскаре, забрав сразу семь наград – кроме главной за "Лучший фильм".

"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента получила статуэтки за режиссуру, лучшие мужские роли первого и второго плана, а также за технические достижения, такие как монтаж, саундтрек и операторскую работу.

Для Кристофера Нолана, Киллиана Мерфи и Роберта Дауни-младшего это были первые Оскары в их карьере.