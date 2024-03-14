Цікаво, що бюджет самого фільму також становив 100 мільйонів доларів. Щоб залишитися в межах цієї суми, Нолан знизив свій власний гонорар за режисуру, сценарій та продюсування, попри те, що в кінці отримав значно більше.

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Крістофер Нолан заробив на "Оппенгеймері" 100 мільйонів доларів

Після прем'єри у липні 2023 року біографічний фільм про Роберта Оппенгеймера, творця атомної бомби, заробив у світовому кінопрокаті 958 мільйонів доларів. Це дивовижна сума, особливо враховуючи його рейтинг R та тривалість у три години. Також планується повторний прокат фільму в 1000 кінотеатрах цими вихідними, що, ймовірно, дозволить йому перевищити позначку у 1 мільярд зборів.

За даними Forbes, Universal уклавши договір щодо прав на фільм "Оппенгеймер", згодилася виділити Нолану 15% від перших зборів фільму. Це означає, що виплати досягаються навіть до повного відшкодування студією своїх витрат.

"Оппенгеймер" – найкращий фільм 2024 року

"Оппенгеймер" цьогоріч тріумфував на Оскарі, забравши одразу сім нагород – окрім головної за "Найкращий фільм".

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка отримала статуетки за режисуру, найкращі чоловічі ролі першого та другого плану, а також за технічні здобутки, такі як монтаж, саундтрек та операторську роботу.

Для Крістофера Нолана, Кілліана Мерфі та Роберта Дауні-молодшого це були перші Оскари в їхній кар'єрі.