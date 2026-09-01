Культовый фильм, который до сих пор заставляет плакать даже тех, кто знает финал

Есть истории, которые заканчиваются вместе с титрами. А есть такие, которые почему-то остаются с тобой – где-то между последней сценой и той самой тишиной после нее. "Зеленая миля" именно такая. Ее можно не смотреть годами, забыть отдельные детали, но стоит услышать первые ноты саундтрека – и память уже сама открывает двери в ту тюрьму.

И, пожалуй, именно поэтому спустя столько лет мы снова включаем его, хотя прекрасно знаем, что в конце будет больно. Ведь иногда мы смотрим фильмы не для того, чтобы узнать, чем все закончится, а чтобы еще раз что-то почувствовать. И это фильм "Зеленая миля". 24 Канал собрал интересные факты об любимом фильме миллионов.



"Зеленая миля" / Фото imdb



Жанр: драма, фэнтези, криминал, мистика

Год: 1999

Режиссер: Фрэнк Дарабонт

По книге: Стивена Кинга

Продолжительность: 3 часа 9 минут

IMDb: 8,6

Что говорят критики и зрители:

Rotten Tomatoes: 78 % от критиков и 94 % от зрителей

Кто снялся в фильме "Зеленая миля"

В центре истории – Том Хэнкс в роли надзирателя Пола Эджкомба и Майкл Кларк Дункан в роли Джона Коффи. Также в фильме снялись Дэвид Морс, Бонни Гант, Джеймс Кромвелл, Майкл Джетер, Сэм Роквелл и Даг Хатчисон.

Бюджет фильма "Зеленая миля"

На создание фильма потратили около 60 миллионов долларов. В мировом прокате "Зеленая миля" собрала более 286,8 миллиона долларов, то есть с финансовой точки зрения эта очень долгая прогулка оказалась вполне успешной.

О чем фильм "Зеленая миля"



"Зеленая миля" / Фото imdb



События разворачиваются в 1935 году в американской тюрьме, где Пол Эджкомб работает надзирателем в блоке смертников. Именно сюда попадает Джон Коффи – огромный мужчина, приговоренный к смертной казни за убийство двух маленьких девочек.

На первый взгляд, все очевидно: есть преступление, приговор и камера смертников. Но очень скоро Пол начинает понимать, почему Коффи совсем не похож на опасного преступника. Он боится темноты, ведет себя необычайно спокойно и, что самое важное, обладает загадочным сверхъестественным даром.

Далее "Зеленая миля" постепенно превращается не просто в тюремную драму, а в историю о милосердии, вине, несправедливости и очень неприятном вопросе: что делать, если закон вынес приговор человеку, который, возможно, его не заслуживает?

Интересные факты о "Зеленой миле"



"Зеленая миля" / Фото imdb

Месье Джинглс имел целую армию дублеров. Того самого очаровательного мышонка, который крадет сцены чуть ли не у всех людей в кадре, на самом деле сыграли 30 разных мышей . У каждой была своя специализация: одна лучше бегала, другая выполняла нужные трюки. Чтобы окончательно не запутаться, грызунов даже называли именами членов съемочной группы и актеров. Голливуд, где даже у мыши есть дублер, – ничего нового.

Джона Коффи мы могли вообще не увидеть таким, каким его знаем. По имеющимся данным, Брюс Уиллис помог найти Майкла Кларка Дункана на эту роль. Сначала сам Уиллис хотел сыграть Пола Эджкомба, но в итоге именно Дункан воплотил образ огромного и в то же время чрезвычайно доброго Коффи.

А этот великан был еще больше… по крайней мере, на экране. По сюжету Джон Коффи был ростом более двух метров, поэтому создателям нужно было сделать Майкла Кларка Дункана еще более убедительным гигантом на фоне других героев. В ход пошли специальные ракурсы, бутафорские предметы и подставки. То есть часть магии кино – это просто очень хитро поставленная камера.

Стивен Кинг остался доволен. И это уже серьезный комплимент. Писатель неоднократно выражал восхищение экранизацией Фрэнка Дарабонта, называя ее одной из лучших и самых точных адаптаций его произведений для большого экрана. А учитывая, сколько экранизаций Кинга существует, получить такой комплимент – почти отдельная награда.

Роман изначально выходил не совсем как роман. В 1996 году Кинг решил немного поиграть с форматом и выпустил "Зеленую милю" шестью отдельными мини-книгами – по одной каждый месяц. То есть читателям приходилось ждать продолжения истории, как сегодня мы ждем новую серию сериала. Только кнопку "следующий эпизод" тогда еще никто не придумал.

Но "Зеленая миля" – далеко не единственный фильм, к которому зрители возвращаются снова и снова. Мы также собрали немало интересного о любимой комедии, которая в свое время покорила миллионы зрителей и до сих пор заставляет смеяться над шутками, которые мы уже знаем наизусть.