"Искренне благодарен": Зеленский пообщался с Бенедиктом Камбербетчем

Владимир Зеленский из-за видеосвязи пообщался с британским актером Бенедиктом Камбербетчем. Он с первых дней войны поддерживает украинский народ.

Камбербетч продолжает активно поддерживать Украину. В телеграме Президент Украины отметил, что искренне благодарен актеру за солидарность с нашим государством и гражданами.

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Зеленский пообщался с Бенедиктом Камбербетчем

Важно, чтобы тема Украины оставалась одной из главных. И такие известные люди помогают нам достучаться до народов тех государств, где власть не поддерживает Украину.

– написал Зеленский.

Детали разговора Зеленский не разглашал.

Зеленский пообщался с Бенедиктом Камбербетчем / Фото с телеграммы Президента

Как Бенедикт Камбербетч поддерживает Украину

На премии BAFTA, например, актер имел прикрепленный к пиджаку желто-голубой значок.

До этого актер появился на сцене фестиваля 37-го ежегодного Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре с украинским флагом в знак солидарности с Украиной.

Кроме того, Камбербетч призвал людей собирать деньги на помощь пострадавшим и влиять на политиков: "Нам всем нужно делать больше, чем просто носить значки. Надо жертвовать деньги, нужно давить на наших политиков, чтобы они создавали здесь безопасную гавань для людей, страдающих", – подчеркивал Камбербетч.

Стоит отметить, что правительство Великобритании ранее присоединилось к программе, направленной на помощь гражданам и организациям, организующим приюты для украинских беженцев.

Напомним, ранее Зеленский общался с приезжавшими в Украину актерами Беном Стиллером, Шоном Пенном, Лиевом Шрайбером, Анджелиной Джоли, Джессикой Честейн.