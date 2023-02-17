Во время выступления украинский лидер вспомнил термин "взломать четвертую стену", что означает мнимую границу между зрителем и экраном. Зеленский напомнил, что в мире есть реальные границы и барьеры.

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Культура не может быть в стороне

Президент спросил, на какой стороне должна быть культура и искусство? Могут ли они до сих пор оставаться вне политики, когда Россия ведет полномасштабную войну против нас почти год? Оккупанты обстреливают и разрушают мирные города, они убивают мирных людей и угрожают миру ядерным ударом.

Зеленский задает себе этот вопрос, когда слышит странные призывы к представителям российского спорта, читает об удивительных приглашениях российских музыкантов, дискуссии о деятелях науки, кино и в целом культуры. Он рассказал, что ночью Россия в очередной раз осуществила массированную ракетную атаку на Украину – запустила 36 ракет и иранские дроны.

Культура и кино могут быть вне политики. Но только не тогда, когда это политика агрессии. Не тогда, когда это политика массовых преступлений, убийств, террора, стремление уничтожить другие страны и другие народы. Когда это политика тотальной войны. То есть – политика нынешней России,

– объяснил политик.

Он добавил, что В такие времена искусство не может быть нейтральным, поскольку культура делает выбор. Выбирает сторону. Зеленский продолжил, что когда искусству безразлично и его не слышно, то рупоры зла раздаются громче и убедительнее.

Борьба правды и пропаганды

Зеленский подчеркнул, что кино может влиять и вдохновлять людей, способных изменить мир. Хорошее кино вызывает эмоции, а культовое – перемены. Когда люди борются со злом, всегда раздаются 2 голоса: правда и пропаганда.

На время пропаганда способна заглушить правду. Но не способна победить окончательно. Если искусство не прекращает борьбу и понимает, что стоять в стороне – значит быть рядом со злом,

– подчеркнул президент.

Он продолжил, что Берлинале сделал свой выбор, исповедуя принципы открытости, равенства, диалога без границ и участия кино со всего мира.

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