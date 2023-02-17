Звезда сериала "Постучи в мою дверь" потерял маму из-за землетрясения в Турции

Мощное землетрясение, всколыхнувшее Турцию в начале февраля, уже унесло жизни более 38 тысяч человек. Среди них – мама турецкого актера, звезды сериала "Постучи в мою дверь" Чагры Читанака.

Женщина больше недели находилась под завалами собственного дома, который разрушило землетрясение. Актер до последнего надеялся, что маму удастся спасти, однако его жена и актриса Башак Гюмюлджинелиоглу сообщила трагическое известие.

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"Мы потеряли нашу маму – Невбер Юрдал Читанак. Соболезнование", – написала она.

В то же время, сам Чагры Читанак лишь опубликовал свое черно-белое фото.



Фанаты из разных стран в комментариях выразили соболезнования актеру из-за потери мамы:

"Сил Чагры и Башак! Они так надеялись на положительный результат…",

"Очень жаль, они так просили о помощи, надеялась, удастся найти… Мои соболезнования всем близким",

"Сердце болит( мы любим смотреть сериал, привыкли к нашим турецким актерам, поэтому нам очень грустно от того, что произошло силы Турции").

"Мы разделяем эту боль с вами. Держитесь".

"Я так сочувствую твоей потере( отдыхай с миром, мама").

Интересно, что один комментарий был и от россиянки: "Сочувствую Вашей потере! Россия с вами".

Отметим, еще 7 февраля Читанак сообщил, что его мать не выходит на связь. Он обратился к власти, коллегам и сторонникам с просьбой помочь и предоставить любую полезную информацию. Однако поисковые и спасательные работы не принесли желаемых результатов.

Землетрясения в Турции и Сирии: главное