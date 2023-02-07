Из-за мощных подземных толчков часть домов рухнули. Известно, что звезды из романтической комедийной телепрограммы "Постукай в мою дверь" не могут связаться с родными. В соцсетях они попросили помощи у всех, кто может иметь любую информацию о пострадавших.

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Родители и родные известных турецких звезд оказались под завалами в Турции

Башек Гюмюлджинелиоглу из сериала "Постукай в мою дверь" публикует в соцсетях сообщения о помощи людям, находящимся под завалами. Она предполагает, что там может быть ее мама, поскольку проживает в том районе, где произошло землетрясение и не выходит на связь.

Наша мама живет в районе Хатай, Антакья, Зюмерлер, муниципальные кооперативные дома, A3. У нас нет новостей. Если кто видел или слышал, сообщите, пожалуйста,

– написала она.

К тому же она сообщила, что от землетрясения пострадал ее друг, подруга с сестрой и семьей: "Их дом снесен, мы не можем с ними связаться".



Мать известной актрисы из Турции оказалась под завалами / Скриншот со стор

Актер Чагры Читанак и муж Башак, также сыгравший в вышеупомянутом сериале, написал, что под обломками оказалась и его мать. Дом, в котором она жила, полностью разрушен.



Чагры Читанак и Башак Гюмюлджинелиоглу / Фото из инстаграммы актера

Карем Бюрсин из сериала "Постукай в мою дверь" также обратился к власти за помощью, а также к пострадавшим: "Наша боль так велика! Нужно объединяться! Разве эти беды, которые мы переживаем, эту боль не показывают это?.. Наши молитвы едины, наша боль единственная, наша любовь единственная. Выздоравливай скорее, моя Турция!".

В директ к актеру обращаются немало жителей Турции, чтобы распространить информацию об их знакомых и родственниках: "8 месяцев беременности, нет помощи, они не могли выбраться. Видно руку Севде. Распространите срочно".

Жители Турции просят о помощи / Скриншоты со стран Карема Бюрсина

Мелисса Асли Памук из сериалов "Новая жизнь" и "Черная любовь" писала, что жертвами мощного землетрясения стали ее родные.

Моя бабушка не может ходить, она больна... Они застряли в здании с моей тетей. Мы не знаем, как обстоят дела с их квартирой, есть ли поблизости кто-то, кто может помочь?

– поделилась актриса.

Впоследствии стало известно, что родственникам удалось спасти Им оказали необходимую помощь и сейчас они находятся в безопасности: "Мои бабушка и тетя выжили. Слава богу".