Более двух десятилетий фанаты долго спорили о финале культовой ленты "Титаник". После нескольких лет споров, режиссер Джеймс Кэмерон наконец сделал вывод.

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В финале "Титаника" Джек мог выжить – научный эксперимент

По случаю 25-летия "Титаника", создатели презентуют обновленную версию ленты. Ее покажут в кинотеатрах в формате 3D 4K HDR и с высокой частотой кадров. В Украине она выйдет в прокат в канун Дня святого Валентина – 9 февраля.

Поэтому накануне празднования Джеймс Кэмерон решил провести научный эксперимент, чтобы определить, действительно ли на дверном плоте было место для влюбленной пары. "Мы узнаем раз и навсегда, мог ли Джек пережить аварию "Титаника", – говорит Кэмерон в тизере специального выпуска, премьера которого состоится на следующей неделе.

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Хотя Кэмерон сначала говорил о том, что судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что "только один мог выжить" на дверном плоту, в специальном выпуске он признает, что Джек "мог бы выжить". Режиссер нанял двух каскадеров, похожих на Ди Каприо и Винслет во время съемок, и воспроизвел финальную сцену "Титаника" в бассейне, чтобы проверить несколько теорий.

В первом тесте Кэмерон опровергает теорию фанатов о том, что на плоту просто достаточно места, чтобы выжить и Джеку, и Роуз. Несмотря на то, что "Джек и Роуз могут залезть на плот, ведь места достаточно, они оба погружены в ледяную воду опасного уровня", - заметил Кэмерон. На кадрах видно, что все равно большая часть их тел находится под водой.

Сама Винслет предусмотрела этот результат во время недавнего появления в подкасте Happy Sad Confused, сказав: "Я должна быть честной: я действительно не верю, что мы бы выжили, если бы мы оба залезли на эту дверь. Я думаю, что он бы вылез, но все перевернулось бы, и это была бы нежизнеспособная идея. Да, он мог бы поместиться на ту дверь, но она бы не удержалась на плаву. Это было бы невозможно".

Во втором испытании Кэмерон снова поместил Джека и Роуз на плот, но расположил их тела так, чтобы их верхние части тела (включая жизненно важные органы) оставались над водой. Их шансы на выживание увеличились.

Знаком вопроса с этим сценарием является выносливость. Каскадеры не пережили трагедии с кораблем, так что могли дольше держаться в таком состоянии. Могли ли Джек и Роуз сделать то же самое? К тому моменту, как герои фильма оказываются на плоту, они уже пережили часы изнурительных погон, возможных утоплений и драк. Более чем вероятно, что ни у одного из персонажей не будет такой выносливости, как у каскадеров, чтобы иметь возможность дольше держать тело так, чтобы выжить.

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Для третьего и последнего теста Кэмерон заставил каскадеров выполнить все напряженные действия, через которые проходят Джек и Роуз в фильме, чтобы утомить их. Кэмерон также добавил дополнительный момент, не вошедший в фильм: Роуз отдает Джеку свой спасательный жилет.

Он стабилизировался. Если бы мы спроектировали это, он мог бы продержаться до прибытия спасателей. Джек мог бы выжить,

– сказал Кэмерон.

Так что заключение: Джек мог бы выжить, если бы Роуз передала ему свой спасательный жилет Но, конечно, в фильме этого нет.

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