Безумный успех получил фильм Кэмерона "Аватар: Путь воды", недавно вышедший в прокат. Уже совсем скоро режиссер в который раз напомнит о себе легендарной лентой "Титаник".

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Обновленный "Титаник" покажут в кинотеатрах

Обновленную версию "Титаника" представят по случаю 25-летия фильма. Лента будет показана в кинотеатрах в формате 3D 4K HDR и с высокой частотой кадров. В Украине она выйдет в прокат в канун Дня святого Валентина – 9 февраля. Поэтому в этом году День влюбленных можно провести по просмотру вечной истории любви, зародившейся на легендарном корабле.

Сюжет фильма "Титаник"

Энергичный парень Джек и изысканная Роза обретают друг друга в первом и последнем плавании величественного "Титаника". Усаживаясь на борт корабля, они не могли знать, что в холодных водах Северной Атлантики роскошный лайнер столкнется с айсбергом. Тогда страстные чувства между Джеком и Розой превращаются в схватку со смертью.

"Титаник" 25 лет: смотрите обновленный трейлер онлайн

Справочно. В 1998 году фильм "Титаник" был представлен в 14-ти номинациях кинопремии Оскар. Эта лента завоевала 11 статуэток, в том числе "Лучший фильм". После первого выхода в прокат в 1997 году фильм стал рекордсменом №1 в мире по кассовым сборам и сейчас является третьим самым кассовым фильмом в мире.