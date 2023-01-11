Премьера фильма на Netflix состоялась 23 декабря 2022 года. Через несколько недель "Ножи наголо: Стеклянный лук" пересмотрели рекордное количество раз.

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Фильм "Ножи наголо: Стеклянный лук" стал третьим самым популярным в истории Netflix

Фильм Райана Джонсона, снятый по мотивам произведений Агаты Кристи, уже вторую неделю держится в топ-10. За неделю его просмотрели 127 миллионов раз, а за 10 дней – 209 миллионов.

В рейтинге самых популярных на Netflix перед "Ножами наголо: Стеклянный лук" – "Красное сообщение" и "Не смотри вверх".

"Ножи наголо: Стеклянный лук": сюжет

В фильме рассказывается о миллиардере-технаре Майлзе Броне, который далеко не так гениален, как он думает. Ежегодно он собирает свою компанию – группу людей, которые самодовольно называют себя "Разрушителями" – для роскошного отдыха на выходных. На этот раз друзья получили от Майлза коробки-головоломки, открыв которые они получают приглашение к Стеклянному луку. Чтобы разгадать тайну убийства, к друзьям приобщается детектив Бенуа Бланк. А дальше начинается самое интересное.

"Ножи наголо: Стеклянный лук": смотрите трейлер онлайн

Напомним, премьера первой части "Ножев наголо" состоялась в 2019 году. Тогда она также преуспела. В черной комедии речь шла о расследовании убийства писателя Харлана. Детектив подозревал и опросил всех членов семьи, которые могли иметь "зуб" на своего пожилого родственника.