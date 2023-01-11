Прем'єра стрічки на Netflix відбулася 23 грудня 2022 року. За кілька тижнів "Ножі наголо: Скляна цибуля" переглянули рекордну кількість разів.

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Фільм "Ножі наголо: Скляна цибуля" став третім найпопулярнішим в історії Netflix

Фільм Раяна Джонсона, знятий за мотивами творів Агати Крісті, вже другий тиждень тримається у топ-10. За тиждень його переглянули 127 мільйонів разів, а за 10 днів – 209 мільйонів.

У рейтингу найпопулярніших на Netflix перед "Ножами наголо: Скляна цибуля" – "Червоне повідомлення" й "Не дивися вгору".

"Ножі наголо: Скляна цибуля": сюжет

У стрічці розповідається про мільярдера-технаря Майлза Брона, який далеко не такий геніальний, як він думає. Щороку він збирає свою компанію – групу людей, які самовдоволено називають себе "Руйнівниками" – для розкішного відпочинку на вихідних. Цього разу друзі отримали від Майлза коробки-головоломки, відкривши які, вони отримують запрошення до Скляної цибулі. Аби розгадати таємницю вбивства, до друзів долучається детектив Бенуа Бланк. А далі починається найцікавіше.

"Ножі наголо: Скляна цибуля": дивіться трейлер онлайн

Нагадаємо, прем'єра першої частини "Ножів наголо" відбулася у 2019 році. Тоді вона також отримала шалений успіх. У чорній комедії йшлося про розслідування вбивства письменника Харлана. Детектив підозрював та опитував усіх членів родини, які могли мати "зуб" на свого літнього родича.