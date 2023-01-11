Среди лент, которые украинцы чаще всего просматривали во время рождественских праздников, оказался и новый фильм с Линдси Логан - "Незабываемое Рождество". Полный список лент, из которых можно выбрать что-то атмосферное для вечернего просмотра – смотрите ниже.
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Самые популярные фильмы и сериалы Netflix с 2 по 8 января
Самые популярные фильмы Netflix в Украине
На прошлой неделе украинцы чаще всего просматривали фильм "Ножи наголо: Стеклянный лук". Этот фильм возглавляет рейтинг уже вторую неделю подряд. В ленте рассказывается о миллиардере-технаре Майлзе Броне, который далеко не так гениален, как он думает. Ежегодно он собирает свою компанию – группу людей, которые самодовольно называют себя "Разрушителями" – для роскошного отдыха на выходных. На этот раз друзья получили от Майлза коробки-головоломки, открыв которые они получают приглашение к Стеклянному луку. Чтобы разгадать тайну убийства, к друзьям приобщается детектив Бенуа Бланк. А дальше начинается самое интересное.
"Ножи наголо: Стеклянный лук": смотрите трейлер онлайн
Среди фильмов украинского производства в рейтинге оказалась лента "Бешеная свадьба 3". Каждая часть трилогии посвящена свадебной церемонии одному из потомков Галины и Василия Середюка. Каждый раз глава семьи Василий Середюк мечтает о традиционной церемонии и идеальном зяте, однако все ожидания главного героя не сбываются. На очереди – свадьба младшего сына супругов Захара, поэтому на него возлагают немало надежд. Избранницей парня становится дочь цыганского барона, поэтому семью ожидает еще один экзотический праздник.
"Бешеная свадьба 3": смотрите трейлер онлайн
Больше фильмов, которые есть в рейтинге:
- "Бледно-голубой глаз", 2022 год;
- "7 женщин и убийство", 2021 год;
- "Белый шум", 2022 год;
- "Как я стал гангстером. Правдивая история", 2020 год;
- "Незабываемое Рождество", 2022 год;
- "Время", 2021 год;
- "Красное сообщение", 2021 год;
- "Трудная мишень 2", 2016 год.
10 самых рейтинговых фильмов Netflix среди украинцев / Фото Netflix Top 10 – Global
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Самые популярные сериалы Netflix в Украине
На этой неделе рейтинг возглавил 2 сезон подросткового сериала "Джинни и Джорджия". В поисках новой жизни решительная Джорджия переезжает со своими детьми, Джинни и Остином, на север. Но путь к переменам бывает тернистым.
"Джинни и Джорджия" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн
Больше сериалов, которые есть в рейтинге:
- "Калейдоскоп";
- "Венздей";
- "Эмили в Париже", 3 сезон;
- "Джинни и Джорджия", 1 сезон;
- "Шантаж", 1 сезон;
- "Ведьмак: Кровное происхождение", минисериал;
- "1899", 1 сезон;
- "Эмили в Париже", 2 сезон;
- "Эмили в Париже", 1 сезон.
10 самых рейтинговых сериалов Netflix среди украинцев / Фото Netflix Top 10 – Global