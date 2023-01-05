Редакция Кино 24 подготовила подборку самых ожидаемых украинских фильмов 2023 года, на которые стоит пойти в кинотеатры. Среди премьер – "Памфир", "Мирный-21", "Люксембург, Люксембург" и другие.

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Самые ожидаемые украинские фильмы 2023 года

"Щедрик"

Дата выхода: 5 января

Режиссер: Олеся Моргунец-Исаенко

В ролях: Яна Королева, Андрей Мостренко, Полина Громова, Анастасия Матешко, Иоанна Опозда, Мирослав Ганишевский, Кристина Ушицкая и другие.

Сегодня, 5 января, в украинских кинотеатрах выходит историческая драма "Щедрик". Лента рассказывает о событиях после 1938 года, жизни трех семей во время Второй мировой войны и украинско-польских отношениях. Сюжетным звеном в исторической драме является песня "Щедрик" Николая Леонтовича. В картине можно услышать как украинские, так и польские, еврейские песни.

"Щедрик": смотрите трейлер онлайн

"Памфир"

Дата выхода: 26 января

Режиссер: Дмитрий Сухолиткий-Собчук

В ролях: Александр Яцентюк, Соломия Кириллова, Станислав Потяк, Мирослав Маковийчук, Елена Хохлаткина, Иван Шаран.

События фильма "Памфир" разворачиваются на западе Украины в преддверии традиционного карнавала Маланка. Главный герой Памфир возвращается домой после длительного отсутствия, чтобы воссоединиться с семьей. Безусловная любовь семьи Памфира оказывает побочное действие и заставляет его обратить на рискованный путь с необратимыми последствиями.

"Памфир": смотрите трейлер онлайн

"Мирный-21"

Дата выхода: 22 февраля

Режиссер: Ахтем Сеитаблаев

В ролях: Андрей Саминин, Максим Девизоров, Евгений Ламах, Роман Ясиновский, Виктор Жданов, Алексей Тритенко, Павел Ли, Андрей Мостренко и другие.

Фильм Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21" – история сопротивления Луганского пограничного отряда российской диверсионной группировкой в 2014 году. Тогда российские спецслужбы и сепаратисты пытались склонить бойцов луганского пограничного отряда предать Родину – тем самым повторить крымский сценарий: захватить украинские территории без боя. Несмотря на отсутствие опыта, по решению действующего командира отряд вступил в бой.

"Мирный-21": смотрите тизер-трейлер военной драмы

"Я, Нина"

Дата выхода: весна (точная дата будет известна позже)

Режиссер: Марыся Никитюк

В ролях: Янина Соколова, Алексей Тритенко

"Я, Нина" будет иметь документальную и художественную часть. В фильме будет идти речь о том, как молодая и успешная журналистка Нина Сокил узнает свой диагноз – рак. Сейчас делают операцию по удалению внутренних женских органов. Оперирует онколог Александра, молодой врач с международным опытом. Именно она становится для Нины самым близким человеком, точкой опоры и символом выздоровления.

Справочно. Идея ленты принадлежит Янине Соколовой, победившей рак. Летом 2018 года журналистка Янина Соколова узнала, что у нее рак. Лечение длилось 7 месяцев, не падать духом ей помогали друзья, родственники и работа.

Фильм поднимает проблемы онкобольных пациентов в Украине, рассказывает о необходимости поддержки самых близких людей, о силе надежды и дружбы во время нелегкой борьбы с раком. Желание жить несмотря ни на что и проживать каждый день своей жизни полно и с содержанием дает бесчеловечную силу и веру в самого себя. Основная задача фильма — вдохновить людей на понимание, что каждый день жизни следует проживать как последний, полным надежды, – говорится на сайте фильма.

"Я, Нина": смотрите тизер к киноленте

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"Люксембург, Люксембург"

Дата выхода: ноябрь (точная дата будет известна позже)

Режиссер: Антонио Лукич

В ролях: братья Рамил и Амил Насировы и другие

"Люксембург, Люксембург" – это второй фильм украинского режиссера Антонио Лукича, известного по своему дебюту комедии "Мои мысли тихие". По сюжету, два брата узнают о местонахождении давно исчезнувшего отца и пытаются разобраться в своей жизни.

"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер фильма

"Мавка"

Дата выхода: точная дата будет известна позже

Режиссеры: Олег Маламуж, Александра Рубан

Звездные голоса героев: Артем Пивоваров, Елена Кравец, Юлия Санина (фронтвумен The Hardkiss), DZIDZIO (Михаил Хома)

"Мавка. Лесная песня" – самый ожидаемый украинский мультфильм последних лет. Созданный по мотивам "Лесной песни" Леси Украинки и на образах из славянских мифов и легенд.

"Мавка": смотрите трейлер ленты

"Довбуш"

Дата выхода: точная дата будет известна позже

Режиссер: Олесь Санин

В ролях: Сергей Стрельников, Алексей Гнатковский, Дарья Плахтий, Матеуш Костюкевич, Агата Бузек, Петр Жирун, Павел Жирун, Дмитрий Вивчарюк, Роман Ясиновский, Ростислав Держипольский, Александр Мавриц.

В центре событий – Карпаты в 18 веке. По сюжету гуцулы вынуждены бежать в горы из-за беспощадного правления польской шляхты. Олекса и Иван Довбуши, братья, становятся опришками и оказываются вне закона. В поисках мести панам за убийство их родителей становятся врагами. Один стремится к деньгам, другой – справедливости.

"Довбуш": смотрите трейлер фильма