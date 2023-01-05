Редакція Кіно 24 підготувала добірку найочікуваніших українських фільмів 2023 року, на які варто піти в кінотеатри. Серед прем’єр – "Памфір", "Мирний-21", "Люксембург, Люксембург" та інші.

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Найочікуваніші українські фільми 2023 року

"Щедрик"

Дата виходу: 5 січня

Режисерка: Олеся Моргунець-Ісаєнко

У ролях: Яна Корольова, Андрій Мостренко, Поліна Громова, Анастасія Матешко, Йоанна Опозда, Мирослав Ганішевський, Христина Ушицька та інші.

Сьогодні, 5 січня, в українських кінотеатрах виходить історична драма "Щедрик". Стрічка розповідає про події після 1938 року, життя трьох родин під час Другої світової війни та україно-польські відносини. Сюжетною ланкою в історичній драмі є пісня "Щедрик" Миколи Леонтовича. У картині також можна почути як українські, так і польські, єврейські пісні.

"Щедрик": дивіться трейлер онлайн

"Мирний-21"

Дата виходу: 22 лютого

Режисер: Ахтем Сеітаблаєв

У ролях: Андрій Самінін, Максим Девізоров, Євген Ламах, Роман Ясіновський, Віктор Жданов, Олексій Тритенко, Павло Лі, Андрій Мостренко та інші.

Фільм Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21" – історія спротиву Луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням у 2014 році. Тоді російські спецслужби та сепаратисти намагалися схилити бійців луганського прикордонного загону зрадити Батьківщину – тим самим повторити кримський сценарій: захопити українські території без бою. Попри відсутність досвіду, за рішенням чинного командира, загін вступив в бій.

"Мирний-21": дивіться тизер-трейлер воєнної драми

"Я, Ніна"

Дата виходу: весна (точна дата згодом)

Режисерка: Марися Нікітюк

У ролях: Яніна Соколова, Олексій Тритенко

"Я, Ніна" буде мати документальну та художню частини. У фільмі йдеться про те, як молода та успішна журналістка Ніна Сокіл дізнається про свій діагноз – рак. Ніні роблять операцію з видалення внутрішніх жіночих органів. Оперує онкологиня Олександра, молода лікарка з міжнародним досвідом. Саме вона стає для Ніни найближчою людиною, точкою опори та символом одужання.

Довідково. Ідея стрічки належить Яніні Соколовій, яка перемогла рак. Влітку 2018 року журналістка Яніна Соколова дізналася, що у неї рак. Лікування тривало 7 місяців, не падати духом їй допомагали друзі, родичі та робота.

Фільм підіймає проблеми онкохворих пацієнтів в Україні, розповідає про необхідність підтримки найближчих людей, про силу надії та дружби під час нелегкої боротьби з раком. Бажання жити попри все і проживати кожен день свого життя наповнено зі змістом і дає нелюдську силу і віру в самого себе. Основна задача фільму — надихнути людей на розуміння, що кожен день життя варто проживати як останній, сповнений надії, – йдеться на сайті фільму.

"Я, Ніна": дивіться тизер до кінострічки

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"Люксембург, Люксембург"

Дата виходу: листопад (точна дата згодом)

Режисер: Антоніо Лукіч

У ролях: брати Раміл та Аміл Насірови та інші

"Люксембург, Люксембург" – це другий фільм українського режисера Антоніо Лукіча, відомого за своїм дебютом комедії "Мої думки тихі". За сюжетом, два брати дізнаються про місцеперебування давно зниклого батька і намагаються дати раду своїм власним життям.

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер фільму

"Мавка"

Дата виходу: точна дата згодом

Режисери: Олег Маламуж, Олександра Рубан

Зіркові голоси героїв: Артем Пивоваров, Олена Кравець, Юлія Саніна (фронтвумен The Hardkiss), DZIDZIO (Михайло Хома)

"Мавка. Лісова пісня" – найочікуваніший український мультфільм останніх років. Створений за мотивами "Лісової пісні" Лесі Українки та на образах зі слов’янських міфів і легенд.

"Мавка": дивіться трейлер стрічки

"Довбуш"

Дата виходу: точна дата згодом

Режисер: Олесь Санін

У ролях: Сергій Стрельников, Олексій Гнатковський, Дар’я Плахтій, Матеуш Косьцюкевіч, Агата Бузек, Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясіновський, Ростислав Держипільський, Олександр Мавріц.

У центрі подій – Карпати у 18 столітті. За сюжетом, гуцули змушені тікати в гори через нещадне правління польської шляхти. Олекса та Іван Довбуші, які є братами, стають опришками й опиняються поза законом. У пошуках помсти панам за вбивство їхніх батьків, стають ворогами. Один прагне грошей, другий – справедливості.

"Довбуш": дивіться трейлер фільму