Редакція Кіно 24 підготувала добірку найочікуваніших українських фільмів 2023 року, на які варто піти в кінотеатри. Серед прем’єр – "Памфір", "Мирний-21", "Люксембург, Люксембург" та інші.
Вас може зацікавити Найочікуваніші кінопрем’єри 2023 року, яких чекає весь світ
Найочікуваніші українські фільми 2023 року
"Щедрик"
Дата виходу: 5 січня
Режисерка: Олеся Моргунець-Ісаєнко
У ролях: Яна Корольова, Андрій Мостренко, Поліна Громова, Анастасія Матешко, Йоанна Опозда, Мирослав Ганішевський, Христина Ушицька та інші.
Сьогодні, 5 січня, в українських кінотеатрах виходить історична драма "Щедрик". Стрічка розповідає про події після 1938 року, життя трьох родин під час Другої світової війни та україно-польські відносини. Сюжетною ланкою в історичній драмі є пісня "Щедрик" Миколи Леонтовича. У картині також можна почути як українські, так і польські, єврейські пісні.
"Щедрик": дивіться трейлер онлайн
"Мирний-21"
Дата виходу: 22 лютого
Режисер: Ахтем Сеітаблаєв
У ролях: Андрій Самінін, Максим Девізоров, Євген Ламах, Роман Ясіновський, Віктор Жданов, Олексій Тритенко, Павло Лі, Андрій Мостренко та інші.
Фільм Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21" – історія спротиву Луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням у 2014 році. Тоді російські спецслужби та сепаратисти намагалися схилити бійців луганського прикордонного загону зрадити Батьківщину – тим самим повторити кримський сценарій: захопити українські території без бою. Попри відсутність досвіду, за рішенням чинного командира, загін вступив в бій.
"Мирний-21": дивіться тизер-трейлер воєнної драми
"Я, Ніна"
Дата виходу: весна (точна дата згодом)
Режисерка: Марися Нікітюк
У ролях: Яніна Соколова, Олексій Тритенко
"Я, Ніна" буде мати документальну та художню частини. У фільмі йдеться про те, як молода та успішна журналістка Ніна Сокіл дізнається про свій діагноз – рак. Ніні роблять операцію з видалення внутрішніх жіночих органів. Оперує онкологиня Олександра, молода лікарка з міжнародним досвідом. Саме вона стає для Ніни найближчою людиною, точкою опори та символом одужання.
Фільм підіймає проблеми онкохворих пацієнтів в Україні, розповідає про необхідність підтримки найближчих людей, про силу надії та дружби під час нелегкої боротьби з раком. Бажання жити попри все і проживати кожен день свого життя наповнено зі змістом і дає нелюдську силу і віру в самого себе. Основна задача фільму — надихнути людей на розуміння, що кожен день життя варто проживати як останній, сповнений надії, – йдеться на сайті фільму.
"Я, Ніна": дивіться тизер до кінострічки
Цікаво Сильні українські фільми та серіали 2022: огляд проєктів, які почали знімати під час війни
"Люксембург, Люксембург"
Дата виходу: листопад (точна дата згодом)
Режисер: Антоніо Лукіч
У ролях: брати Раміл та Аміл Насірови та інші
"Люксембург, Люксембург" – це другий фільм українського режисера Антоніо Лукіча, відомого за своїм дебютом комедії "Мої думки тихі". За сюжетом, два брати дізнаються про місцеперебування давно зниклого батька і намагаються дати раду своїм власним життям.
"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер фільму
"Мавка"
Дата виходу: точна дата згодом
Режисери: Олег Маламуж, Олександра Рубан
Зіркові голоси героїв: Артем Пивоваров, Олена Кравець, Юлія Саніна (фронтвумен The Hardkiss), DZIDZIO (Михайло Хома)
"Мавка. Лісова пісня" – найочікуваніший український мультфільм останніх років. Створений за мотивами "Лісової пісні" Лесі Українки та на образах зі слов’янських міфів і легенд.
"Мавка": дивіться трейлер стрічки
"Довбуш"
Дата виходу: точна дата згодом
Режисер: Олесь Санін
У ролях: Сергій Стрельников, Олексій Гнатковський, Дар’я Плахтій, Матеуш Косьцюкевіч, Агата Бузек, Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясіновський, Ростислав Держипільський, Олександр Мавріц.
У центрі подій – Карпати у 18 столітті. За сюжетом, гуцули змушені тікати в гори через нещадне правління польської шляхти. Олекса та Іван Довбуші, які є братами, стають опришками й опиняються поза законом. У пошуках помсти панам за вбивство їхніх батьків, стають ворогами. Один прагне грошей, другий – справедливості.
"Довбуш": дивіться трейлер фільму