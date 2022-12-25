Під час повномасштабного вторгнення знімати було вкрай важко. Проте навіть в умовах війни наші кіномитці зуміли створити справжні картини, ще й представити на найзнаковіших фестивалях світу. Більшість цих проєктів розповідають про воєнні злочини Росії та наслідки російської агресії.

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Українські фільми та серіали, які почали знімати під час війни

"День українського добровольця"

Це повнометражний документальний фільм, який було знято за один день – 14 березня 2022 року. У ньому представлена доба з життя попспівачки, відеоінженера, історика, реставраторки, вченого-полярника та пенсіонерки, які після повномасштабного вторгнення Росії були змушені радикально змінити свої життя.

Режисером стрічки став Володимир Тихий – сценарист і продюсер, співзасновник об'єднання кінематографістів "Вавилон'13". Серед його робіт фільми "Наші котики", "Брама", "Сильніше, ніж зброя".

"День українського добровольця": дивіться трейлер до фільму

"Україна в огні 2"

Одним із сильних проєктів, над яким сьогодні продовжують працюють кінематографісти України, стала алюзія на кінопоему Довженка 1943 року – "Україна в огні 2". Це документальний серіал про повномасштабне вторгнення росіян на землі України. Попри жахливі кадри відчаю, він показує гідну боротьбу українського народу за свободу. На сьогодні вийшло 317 серій.

Чому важливо розповідати світу про війну у форматі кіно – читайте у нашому інтерв’ю зі співавтором серіалу.

"Україна в огні 2": дивіться 317 серію проєкту

"Літургія протитанкових перешкод"

Короткометражний документальний фільм "Літургія протитанкових перешкод" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука розповідає про українців, які тимчасово змінили професію та хочуть бути корисними Україні під час війни з Росією. Режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук зняв стрічку після прем’єри свого повнометражного дебюту "Памфір", яка відбулася цього року у "Двотижневику режисерів" Каннського кінофестивалю. Виробництво "Літургії протитанкових перешкод" профінансувало одне з найпопулярніших світових видань The New Yorker.

Кадр з фільму "Літургія протитанкових перешкод" / Пресслужба

"День, коли я зустрів Спайдермена"

"День, коли я зустрів Спайдермена" є спільним проєктом Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП) та AMO Pictures. Стрічка оповідає історію волонтерки, яка відкриває у собі надприродні здібності та рятує майбутнє хлопчика з Бучі.

Хтось знає історію школяра Пітера Паркера, який став Спайдерменом. Хтось чув про мільярдера Брюса Вейна, який одягнув костюм Бетмена. Ми розкажемо історію волонтерки Каті, яка відчула у собі суперсилу,

– говорить автор ідеї та копродюсер фільму Антон Скрипець.

Головні ролі у стрічці зіграли актори Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Олеся Жураківська, Катерина Кістень та інші.

Зйомки "День, коли я зустрів Спайдермена" / Фото пресслужби (18+)

"Наперекір усьому"

У стрічці йдеться про те, як Україні вдалося не лише зірвати "бліцкриг" від другої армії світу, яка перевершує українську за кількістю і силою, а й завдати агресору суттєвої поразки під Києвом. До речі, фільм озвучив голлівудський актор Лієв Шрайбер. Режисером виступив Артем Литвиненко – відомий за серіалом "Нюхач".

Прем’єра відбудеться 2023 року.

"Наперекір усьому": дивіться трейлер фільму

"ZЛО"

Зйомки документальної стрічки розпочалися в липні 2022 року в Ірпені. Дмитро Кулеба розповів, що фільм матиме три частини. А також спеціально для фільму він пригадав, як вранці 24-го лютого взяв слухавку і почув на фоні розмови вибухи. "Тоді мені повідомили, що по всій лінії кордону відбуваються бойові зіткнення. Сили, які заходили зі сторони білорусі, в декілька разів перевищували наші. О 05:30 я прибув на робоче місце, де перебував до середини березня – це був один важкий довгий день", – доповнив він.

Фільм "ZЛО", зйомки в Ірпені / Фото з телеграму Дмитра Кулеби

Фільм, який анонсував Генштаб (поки без назви)

В короткометражному фільмі покажуть дві дзеркальні ситуації: телефонну розмову російського солдата з матір'ю і воїна ЗСУ, який теж спілкується зі своєю мамою.

Чому між нашим і їхнім народами така величезна прірва? Можливо, відповідь на це питання полягає в різниці наших стосунків з матерями,

– зазначено в анонсі.

"Свобода у вогні: Боротьба України за свободу"

"Свобода у вогні: Боротьба України за свободу" американського режисера Євгена Афінеєвського є продовженням номінованої на Оскар стрічки "Зима у вогні" 2015 року. У ній покажуть страшні події, які українці пережили за час повномасштабної війни. Частина картини складається із відео, створених у співпраці із 24 каналом.

"Свобода у вогні: Боротьба України за свободу": дивіться трейлер

Фільм Ектора Хіменеса-Браво

Ектор Хіменес-Браво став режисером фільму про боротьбу українців з війною на кулінарному фронті. "Всі бачили як на житлові будинки скидають бомби, як з під завалів дістають дітей та їх матерів, як наші військові боронять кордон і як українці налаштовують весь світ проти росії. Але в кожного з нас є своя історія. Особлива історія", – написав Ектор в інстаграмі.

Ця стрічка ще не має назви.

Ектор Хіменес-Браво покаже фільм про українців на кулінарному фронті / Фото з інстаграму шеф-кухаря

"Освітяни. Канікули в окупації"

Це повнометражний документальний фільм режисера Костянтина Кляцкіна. Освітяни поділилися зі знімальною групою важкими спогадами про виживання в окупації, спротив, спроби зберегти свої школи та садочки від мародерства російської армії та руйнувань, злочини рашистів, взаємодопомогу та надію на швидке визволення.

Зйомки відбувалися у травні-червні 2022 року.

"Освітяни. Канікули в окупації": дивіться трейлер

"Йди за мною"

Фільм кінорежисера Любомира Левицького вже доступний на ютубі українською та англійською мовами. У фільмі використані реальні кадри, зняті дронами, а у головних ролях справжні учасники подій. Стрічка, крім культурної цінності, виступає доказом воєнних злочинів російської армії проти українського цивільного населення.

"Йди за мною": дивіться фільм онлайн

"Я – Надія"

Нещодавно в Україні, зокрема Києві, Харкові та Ірпені розпочали фільмування чотирисерійний воєнної драми "Я – Надія". Головні ролі зіграли актори "Спіймати Кайдаша" Ірина Мак та Антоніна Хижняк.

Воєнна драма "Я – Надія" – це історія про працівників швидкої допомоги, які, попри страх і втому, обстріли й бомбардування, мужньо тримають оборону на своєму фронті. Прем’єра серіалу відбудеться на каналі 2+2 у 2023 році.Головні герої серіалу "Я – Надія" / Фото пресслужби

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Фільми про Маріуполь

"Мрії дітей міста Марії"

Діти, які пережили окупацію в Маріуполі, зняли власний короткометражний фільм. Герої проєкту – діти віком від 8 до 15 років. 14 учасників створили сценарій, підібрали локації, реквізит, костюми та працювали з камерою. Допомогли їм у цьому викладачі-практики Ukrainian Film School.

Режисером-постановником стрічки виступив Тарас Ткаченко – куратор режисерського курсу кіношколи та автор кінохітів "Чорний ворон" та "Гніздо горлиці".

"Мрії дітей міста Марії": дивіться тизер

"Маріуполіс 2"

На початку повномасштабного вторгнення литовський режисер Мантас Кведаравічус повернувся в Маріуполь, де 6 років тому знімав картину Маріуполіс. У 2022 році його життя опинилося під загрозою, як і саме виробництво фільму. Наприкінці березня його вбили росіяни у віці 45 років.

Кохана режисера, українка Ганна Білоброва, змогла вивезти з Маріуполя не лише тіло свого чоловіка, а й матеріали, які він там зняв. Разом із Дунею Сичовою, монтажеркою першої частини "Маріуполіса", вона делікатно склала докупи відзняті кадри й зробила з цього фільм.

"Маріуполіс 2": дивіться трейлер фільму

"Фортеця Маріуполь"

Це цикл фільмів, побудованих на відеодзвінках до воїнів, які перебували в оточенні в Маріуполі на "Азовсталі". З початку облоги режисерка Гонтарук вела розмови з бійцями полку "Азов", розкриваючи їхні портрети.

Одним з таких є фільм "Останній день на Азовсталі". Дмитро Козацький зняв його за день до свого виходу з "Азовсталі", де перебував упродовж 84 днів.

"Останній день на Азовсталі": дивіться фільм

"Маріуполь. Хроніки пекла"

На початку травня в Україні вийшов фільм про Маріуполь. У стрічці зображені розповіді тих, хто вижив, про життя у пеклі та зрештою – порятунок.

"Маріуполь. Хроніки пекла": дивіться трейлер фільму

"Маріуполь 2022"

Це короткометражній документальний фільм про блокадний Маріуполь. Зняв його головний оператор Маріупольського телебачення Олександр Ратушний. Він під час блокади міста, разом із сім'єю, жив у сховищі Морського ліцею.

"Маріуполь 2022": дивіться фільм

"А потім прийшли "братья"

Аби зберегти у пам'яті поколінь спогади про війну очима простих людей, Об'єднання Українських Продюсерів зняло цикл документальних фільмів у межах проєкту "А потім прийшли "братья". 24 канал разом з провідними медіаплатформами став головним партнером проєкту. Загалом цикл складається з 4 фільмів:

"Маріуполь. Невтрачена надія" – побудований на щоденниках маріупольської журналістки Надії Сухорукової,

"Дев'ять життів" – про волонтерів, які ризикуючи власним життям, витягували тварин із палаючих і зруйнованих квартир,

"Вокзал надії" – розкриває тему українських біженців та європейських волонтерів,

"Втрачений дім" – автори фільму об'їхали ті місця Київщини, де навесні 2022 року знаходилася російська армія – Бородянку, Бучу, Ірпінь, Макаров, Андріївку, Бабинці, Пилиповичі, Дмитрівку, Фасову – та зібрали історії людей та їх втрат через війну.

Усі 4 кінострічки ви можете побачити на ютубі 24 каналу.