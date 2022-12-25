Під час повномасштабного вторгнення знімати було вкрай важко. Проте навіть в умовах війни наші кіномитці зуміли створити справжні картини, ще й представити на найзнаковіших фестивалях світу. Більшість цих проєктів розповідають про воєнні злочини Росії та наслідки російської агресії.
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Українські фільми та серіали, які почали знімати під час війни
"День українського добровольця"
Це повнометражний документальний фільм, який було знято за один день – 14 березня 2022 року. У ньому представлена доба з життя попспівачки, відеоінженера, історика, реставраторки, вченого-полярника та пенсіонерки, які після повномасштабного вторгнення Росії були змушені радикально змінити свої життя.
Режисером стрічки став Володимир Тихий – сценарист і продюсер, співзасновник об'єднання кінематографістів "Вавилон'13". Серед його робіт фільми "Наші котики", "Брама", "Сильніше, ніж зброя".
"День українського добровольця": дивіться трейлер до фільму
"Україна в огні 2"
Одним із сильних проєктів, над яким сьогодні продовжують працюють кінематографісти України, стала алюзія на кінопоему Довженка 1943 року – "Україна в огні 2". Це документальний серіал про повномасштабне вторгнення росіян на землі України. Попри жахливі кадри відчаю, він показує гідну боротьбу українського народу за свободу. На сьогодні вийшло 317 серій.
"Україна в огні 2": дивіться 317 серію проєкту
"Літургія протитанкових перешкод"
Короткометражний документальний фільм "Літургія протитанкових перешкод" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука розповідає про українців, які тимчасово змінили професію та хочуть бути корисними Україні під час війни з Росією. Режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук зняв стрічку після прем’єри свого повнометражного дебюту "Памфір", яка відбулася цього року у "Двотижневику режисерів" Каннського кінофестивалю. Виробництво "Літургії протитанкових перешкод" профінансувало одне з найпопулярніших світових видань The New Yorker.
Кадр з фільму "Літургія протитанкових перешкод" / Пресслужба
"День, коли я зустрів Спайдермена"
"День, коли я зустрів Спайдермена" є спільним проєктом Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП) та AMO Pictures. Стрічка оповідає історію волонтерки, яка відкриває у собі надприродні здібності та рятує майбутнє хлопчика з Бучі.
Хтось знає історію школяра Пітера Паркера, який став Спайдерменом. Хтось чув про мільярдера Брюса Вейна, який одягнув костюм Бетмена. Ми розкажемо історію волонтерки Каті, яка відчула у собі суперсилу,
– говорить автор ідеї та копродюсер фільму Антон Скрипець.
Головні ролі у стрічці зіграли актори Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Олеся Жураківська, Катерина Кістень та інші.
Зйомки "День, коли я зустрів Спайдермена" / Фото пресслужби (18+)
"Наперекір усьому"
У стрічці йдеться про те, як Україні вдалося не лише зірвати "бліцкриг" від другої армії світу, яка перевершує українську за кількістю і силою, а й завдати агресору суттєвої поразки під Києвом. До речі, фільм озвучив голлівудський актор Лієв Шрайбер. Режисером виступив Артем Литвиненко – відомий за серіалом "Нюхач".
Прем’єра відбудеться 2023 року.
"Наперекір усьому": дивіться трейлер фільму
"ZЛО"
Зйомки документальної стрічки розпочалися в липні 2022 року в Ірпені. Дмитро Кулеба розповів, що фільм матиме три частини. А також спеціально для фільму він пригадав, як вранці 24-го лютого взяв слухавку і почув на фоні розмови вибухи. "Тоді мені повідомили, що по всій лінії кордону відбуваються бойові зіткнення. Сили, які заходили зі сторони білорусі, в декілька разів перевищували наші. О 05:30 я прибув на робоче місце, де перебував до середини березня – це був один важкий довгий день", – доповнив він.
Фільм "ZЛО", зйомки в Ірпені / Фото з телеграму Дмитра Кулеби
Фільм, який анонсував Генштаб (поки без назви)
В короткометражному фільмі покажуть дві дзеркальні ситуації: телефонну розмову російського солдата з матір'ю і воїна ЗСУ, який теж спілкується зі своєю мамою.
Чому між нашим і їхнім народами така величезна прірва? Можливо, відповідь на це питання полягає в різниці наших стосунків з матерями,
– зазначено в анонсі.
"Свобода у вогні: Боротьба України за свободу"
"Свобода у вогні: Боротьба України за свободу" американського режисера Євгена Афінеєвського є продовженням номінованої на Оскар стрічки "Зима у вогні" 2015 року. У ній покажуть страшні події, які українці пережили за час повномасштабної війни. Частина картини складається із відео, створених у співпраці із 24 каналом.
"Свобода у вогні: Боротьба України за свободу": дивіться трейлер
Фільм Ектора Хіменеса-Браво
Ектор Хіменес-Браво став режисером фільму про боротьбу українців з війною на кулінарному фронті. "Всі бачили як на житлові будинки скидають бомби, як з під завалів дістають дітей та їх матерів, як наші військові боронять кордон і як українці налаштовують весь світ проти росії. Але в кожного з нас є своя історія. Особлива історія", – написав Ектор в інстаграмі.
Ця стрічка ще не має назви.
Ектор Хіменес-Браво покаже фільм про українців на кулінарному фронті / Фото з інстаграму шеф-кухаря
"Освітяни. Канікули в окупації"
Це повнометражний документальний фільм режисера Костянтина Кляцкіна. Освітяни поділилися зі знімальною групою важкими спогадами про виживання в окупації, спротив, спроби зберегти свої школи та садочки від мародерства російської армії та руйнувань, злочини рашистів, взаємодопомогу та надію на швидке визволення.
Зйомки відбувалися у травні-червні 2022 року.
"Освітяни. Канікули в окупації": дивіться трейлер
"Йди за мною"
Фільм кінорежисера Любомира Левицького вже доступний на ютубі українською та англійською мовами. У фільмі використані реальні кадри, зняті дронами, а у головних ролях справжні учасники подій. Стрічка, крім культурної цінності, виступає доказом воєнних злочинів російської армії проти українського цивільного населення.
"Йди за мною": дивіться фільм онлайн
"Я – Надія"
Нещодавно в Україні, зокрема Києві, Харкові та Ірпені розпочали фільмування чотирисерійний воєнної драми "Я – Надія". Головні ролі зіграли актори "Спіймати Кайдаша" Ірина Мак та Антоніна Хижняк.
Воєнна драма "Я – Надія" – це історія про працівників швидкої допомоги, які, попри страх і втому, обстріли й бомбардування, мужньо тримають оборону на своєму фронті. Прем’єра серіалу відбудеться на каналі 2+2 у 2023 році.Головні герої серіалу "Я – Надія" / Фото пресслужби
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Фільми про Маріуполь
"Мрії дітей міста Марії"
Діти, які пережили окупацію в Маріуполі, зняли власний короткометражний фільм. Герої проєкту – діти віком від 8 до 15 років. 14 учасників створили сценарій, підібрали локації, реквізит, костюми та працювали з камерою. Допомогли їм у цьому викладачі-практики Ukrainian Film School.
Режисером-постановником стрічки виступив Тарас Ткаченко – куратор режисерського курсу кіношколи та автор кінохітів "Чорний ворон" та "Гніздо горлиці".
"Мрії дітей міста Марії": дивіться тизер
"Маріуполіс 2"
На початку повномасштабного вторгнення литовський режисер Мантас Кведаравічус повернувся в Маріуполь, де 6 років тому знімав картину Маріуполіс. У 2022 році його життя опинилося під загрозою, як і саме виробництво фільму. Наприкінці березня його вбили росіяни у віці 45 років.
Кохана режисера, українка Ганна Білоброва, змогла вивезти з Маріуполя не лише тіло свого чоловіка, а й матеріали, які він там зняв. Разом із Дунею Сичовою, монтажеркою першої частини "Маріуполіса", вона делікатно склала докупи відзняті кадри й зробила з цього фільм.
"Маріуполіс 2": дивіться трейлер фільму
"Фортеця Маріуполь"
Це цикл фільмів, побудованих на відеодзвінках до воїнів, які перебували в оточенні в Маріуполі на "Азовсталі". З початку облоги режисерка Гонтарук вела розмови з бійцями полку "Азов", розкриваючи їхні портрети.
Одним з таких є фільм "Останній день на Азовсталі". Дмитро Козацький зняв його за день до свого виходу з "Азовсталі", де перебував упродовж 84 днів.
"Останній день на Азовсталі": дивіться фільм
"Маріуполь. Хроніки пекла"
На початку травня в Україні вийшов фільм про Маріуполь. У стрічці зображені розповіді тих, хто вижив, про життя у пеклі та зрештою – порятунок.
"Маріуполь. Хроніки пекла": дивіться трейлер фільму
"Маріуполь 2022"
Це короткометражній документальний фільм про блокадний Маріуполь. Зняв його головний оператор Маріупольського телебачення Олександр Ратушний. Він під час блокади міста, разом із сім'єю, жив у сховищі Морського ліцею.
"Маріуполь 2022": дивіться фільм
"А потім прийшли "братья"
Аби зберегти у пам'яті поколінь спогади про війну очима простих людей, Об'єднання Українських Продюсерів зняло цикл документальних фільмів у межах проєкту "А потім прийшли "братья". 24 канал разом з провідними медіаплатформами став головним партнером проєкту. Загалом цикл складається з 4 фільмів:
- "Маріуполь. Невтрачена надія" – побудований на щоденниках маріупольської журналістки Надії Сухорукової,
- "Дев'ять життів" – про волонтерів, які ризикуючи власним життям, витягували тварин із палаючих і зруйнованих квартир,
- "Вокзал надії" – розкриває тему українських біженців та європейських волонтерів,
- "Втрачений дім" – автори фільму об'їхали ті місця Київщини, де навесні 2022 року знаходилася російська армія – Бородянку, Бучу, Ірпінь, Макаров, Андріївку, Бабинці, Пилиповичі, Дмитрівку, Фасову – та зібрали історії людей та їх втрат через війну.
Усі 4 кінострічки ви можете побачити на ютубі 24 каналу.