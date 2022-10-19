"Свобода у вогні: Боротьба України за свободу" американського режисера Євгена Афінеєвського є продовженням номінованої на Оскар стрічки "Зима у вогні" 2015 року. У ній покажуть страшні події, які українці пережили за час повномасштабної війни. Частина картини складається із відео, створених у співпраці із 24 каналом.

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"Свобода у вогні: Боротьба України за свободу" отримала кілька міжнародних нагород

Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що режисер отримав нагороду "Сила кіно" на кінофестивалі у Мілл-Веллі (MVFF). До того ж картину відзначили премією Фонду родини Бріццолара за фільми про конфлікти та рішення.

Марк Фішкін, засновник та директор MVFF, наголосив на важливості цього фільму сьогодні. Він зазначив, що "Свобода у вогні: Боротьба України за свободу" є сигналом для всього світу, що слід вжити всіх заходів, аби запобігти подальшим катастрофам.

Цей захопливий і пристрасний фільм є тривожним сигналом для всіх нас, щоб вжити заходів для запобігання подальшим трагедіям і людським жертвам,

– сказав Марк Фішкін.

Відомо, що режисер Євген Афінеєвський буде присутнім на церемонії нагородження у Нью-Йорку 13 листопада. Там він поспілкується про війну Росії проти України та ядерну загрозу.

Крім цього, фільм номінували на ще одну премію Critics Choice Documentary Awards у секції Best political documentary. Тож у у листопаді стрічку побачать ще більше людей.

Зараз у мене теж стоїть така мета − зі швидкістю світла вивести фільм Freedom on fire на екрани. Зробити можливим, щоб увесь світ побачив цю війну,

− поділився режисер.

24 канал долучився до створення фільму

Фільм "Свобода у вогні" створений на основі особистих історій звичайних українців, дітей, солдатів, лікарів, матерів, людей похилого віку, журналістів та волонтерів і має на меті розповісти історію мільйонів людей, життя яких перевернули з ніг на голову вісім років війни. Частина картини буде складатися із відео, створених у співпраці із 24 каналом.

Звідки в українського народу ця сила і що буде далі? Ми намагалися охопити всі ці питання та поділитися найповнішим поглядом очима людей на місцях,

– поділився режисер.

Євген Афінєєвський зауважив, що збирався зняти фільм, аби спробувати зрозуміти джерела агресії Путіна в Україні. Він намагався зрозуміти, як агресивна програма російського диктатора залишалась непоміченою для світу протягом багатьох років.

За п'ять місяців війни режисеру вдалося зібрати команду з 43 операторів і 9 режисерів монтажу. Десятки людей взяли участь у зйомках фільму, у більше сотні взяли інтерв’ю.

Євген Афінєєвський / Фото з фейсбуку Держкіно

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Світова прем’єра картини

Зауважимо, прем’єра фільму відбулася на Венеційському кінофестивалі 7 вересня. На фотоколі одна з учасниць команди – дружина бійця "Азов" Ганна Зайцева – з’явилася у чорній футболці з легендарною світлиною, яку зробив Дмитро Козацький. Також журналістка Наталія Нагорна одягла білу сорочку із написами Glory to Ukraine, Glory to Heroes. Вже на червоний хідник вони вийшли у красивих сукнях в символічних для України кольорах та з прапором України у руках.



Ганна Зайцева, Наталія Нагорна з режисером фільму "Свобода в огні" у Венеції / Фото з фейсбуку Держкіно

Євген Афінеєвський завершив знімати фільм 31 серпня. Тобто тоді, коли Володимир Зеленський виступив на відкритті Венеційського фестивалю та закликав світ не забувати про війну в Україні.

"Важливо не уникати того факту, що війна все ще там (мовиться про Україну – 24 канал). Важливо використати наші здібності кінорежисерів, які приїхали з Голлівуду, щоб привернути увагу до цих історій, коли світ дедалі менше бачить їх на екранах своїх телевізорів", – сказав Євген Афінеєвський.