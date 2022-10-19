"Свобода в огне: Борьба Украины за свободу" американского режиссера Евгения Афинеевского является продолжением номинированной на Оскар ленты "Зима в огне" 2015 года. В ней покажут страшные события, пережившие украинцы за время полномасштабной войны. Часть картины состоит из видео, созданных в сотрудничестве с 24 каналом.

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"Свобода в огне: Борьба Украины за свободу" получила несколько международных наград

Министерство культуры и информационной политики сообщило, что режиссер получил награду "Сила кино" на кинофестивале в Милл-Велле (MVFF). К тому же, картину отметили премией Фонда семьи Бриццолара за фильмы о конфликтах и ​​решениях.

Марк Фишкин, основатель и директор MVFF, отметил важность этого фильма сегодня. Он отметил, что "Свобода в огне: Борьба Украины за свободу" является сигналом для всего мира, что следует принять все меры, чтобы предотвратить дальнейшие катастрофы.

Этот увлекательный и страстный фильм является тревожным сигналом для всех нас, чтобы принять меры для предотвращения дальнейших трагедий и человеческих жертв.

– сказал Марк Фишкин.

Известно, что режиссер Евгений Афинеевский присутствует на церемонии награждения в Нью-Йорке 13 ноября . Там он пообщается о войне России против Украины и ядерной угрозе.

Кроме этого фильм номинировали на еще одну премию Critics Choice Documentary Awards в секции Best political documentary. Поэтому в ноябре фильм увидят еще больше людей.

Сейчас у меня тоже стоит такая цель – со скоростью света вывести фильм Freedom on fire на экраны. Сделать возможным, чтобы весь мир увидел эту войну,

– поделился режиссер.

24 канал присоединился к созданию фильма

Фильм "Свобода в огне" создан на основе личных историй обычных украинцев, детей, солдат, врачей, матерей, пожилых людей, журналистов и волонтеров и имеет целью рассказать историю миллионов людей, жизнь которых перевернули с ног на голову восемь лет войны. Часть картины будет состоять из видео, созданных в сотрудничестве с 24 каналом.

Откуда у украинского народа эта сила и что будет дальше? Мы пытались охватить все эти вопросы и поделиться полным взглядом глазами людей на местах,

– поделился режиссер.

Евгений Афинеевский заметил, что собирался снять фильм, чтобы попытаться понять источники агрессии Путина в Украине. Он пытался понять, как агрессивная программа российского диктатора оставалась незамеченной для мира на протяжении многих лет.

За пять месяцев войны режиссеру удалось собрать команду из 43 операторов и 9 режиссеров монтажа. Десятки людей приняли участие в съемках фильма, более сотни приняли интервью.

Евгений Афинеевский / Фото из фейсбука Госкино

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Мировая премьера картины

Отметим, что премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 7 сентября. На фотоколе одна из участниц команды - жена бойца "Азов" Анна Зайцева - появилась в черной футболке с легендарной фотографией, сделанной Дмитрием Казацким. Также журналистка Наталья Нагорная надела белую рубашку с надписями Glory to Ukraine, Glory to Heroes. Уже на красный тротуар они вышли в красивых платьях в символических для Украины цветах и ​​с флагом Украины в руках.



Анна Зайцева, Наталья Нагорна с режиссером фильма "Свобода в огне" в Венеции / Фото из фейсбука Госкино

Евгений Афинеевский завершил снимать фильм 31 августа. То есть, когда Владимир Зеленский выступил на открытии Венецианского фестиваля и призвал мир не забывать о войне в Украине.

"Важно не избегать того факта, что война все еще там (говорится об Украине – 24 канал). Важно использовать наши способности кинорежиссеров, приехавших из Голливуда, чтобы привлечь внимание к этим историям, когда мир все меньше видит их на экранах своих телевизоров", – сказал Евгений Афинеевский.

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