В интервью 24 каналу Александр Щур поделился, что его поразила история волонтера Константина Гудаускас, спасшего в Украине сотню людей от российской агрессии. Это послужило толчком для создания фильма о Буче. Кроме того, продюсер сам с беременной женой уезжал из Вышгорода под обстрелами. К тому же, два года назад потерял дочь, поэтому хорошо понимает горе тех людей, которые внезапно потеряли своих родных.

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Интервью с Александром Щуром о фильме "БУЧА"

Как история Константина Гудаускаса вдохновила Александра Щура на создание фильма о Буче

Поздравляю, Александр. Недавно состоялась презентация трейлера фильма "БУЧА". Известно, что весь зал плакал. Расскажите, когда возникла идея создания этой ленты? В какой момент вы окончательно решили, что это фильм?

Добрый день! Идея фильма возникла тогда, когда из интервью в СМИ я узнал историю Константина Гудаускас – литовского еврея, гражданина Казахстана, получившего политическое убежище в Украине и спасавшего украинцев от россиян во время войны из Бучи, Ворзеля и других оккупированных городов. Мне стало ясно, что это очень сильная международная история.

Ибо недостаточно показать ужасы оккупации, нужно показать историю добра и человечности. Именно такой фильм будет и интересен, и донесет правильные месседжи.

Справка. Константин Гудаускас – литовский еврей, гражданин Казахстана, активист, получивший политическое убежище в Украине и живущий в Буче. С началом российского вторжения благодаря своему казахскому паспорту может проезжать на оккупированную российскими войсками территорию и вывозить оттуда мирных жителей. Константин не только спас 203 человека, но и своими глазами видел весь ужас войны и оккупации – убийства, ограбления, изнасилования.

Константин Гудаускас на премьере тизера фильма "Буча" / Фото пресс-службы

"Эта история очень личная": о потере дочери и эвакуации под обстрелами с беременной женой

Раньше вы работали только с комедийными проектами, не правда ли? Как отважились стать автором драмы?

Это не совсем так. В моем резюме есть несколько успешных драмедов (комедийных драм), например 4-серийный сериал "18-летний олигарх". А главное, что эта история очень личная. Я сам жил в Вышгороде и мы с беременной женой уезжали под обстрелами. Потом был волонтером, много общался с нашими военными, с беженцами, с людьми, которые испытали боль утраты.

Два года назад я сам пережил личную трагедию – моя 7-летняя дочь Кристина впала в кому от неизвестной болезни, и после двух месяцев борьбы за жизнь, так и не очнувшись, ее не стало. Поэтому я как отец очень сочувствую и понимаю горе тех людей, кто внезапно потерял своих родных.

Я понимаю их боль и чувствую, чтобы жить дальше, нужно работать над своей травмой.

Что известно об Александре Щуре Александр Щур – продюсер, сценарист, актер. 14 лет работал в компании "Квартал 95", писал сценарии к телешоу и фильмам, среди которых: "Я, ты, он, она", "Семья на год", "Свидание в Вегасе", "18-летний олигарх", "Беглецы" и другие.

Художественное кино может быть методом лечения ПТСР – о важности игрового кино во время войны

Сегодня многие фильмы являются документальными. Вы все-таки решили снять игровую картину. Поэтому было немало споров в сети, мол, сейчас не время для создания игровых фильмов. Так что объясните свою позицию. Как вы думаете, украинцы готовы увидеть игровое кино о Буче?

Возвращаясь к предварительному ответу, именно художественное кино может являться методом лечения ПТСР – когда человек постепенно приближается к источнику стресса и учится сосуществовать с ним. Документальные фильмы в этом контексте более тяжелые, поскольку демонстрируют реальные события и настоящие кадры. Мы понимаем, что могут быть разные мнения, но на презентации тизера в зале было много жителей Бучи и Ворзеля, переживших оккупацию, и их мнение было таким: "Это кино тяжелое, но оно важно".

"БУЧА" 2023: смотрите тизер фильма

Кто сыграет русского солдата в фильме "БУЧА"

В трейлере мы видели русского солдата, убивающего мужа на глазах у ребенка. Расскажите об актерском составе, как вы искали героев?

К сожалению, это событие действительно малое место 4 марта на площади "Агробутснаб". Отчасти фразы главного преступника взять нами со слов свидетелей той трагедии. На наш взгляд, актер Вячеслав Довженко очень правдиво олицетворил образ российского ФСБшника. Настолько, что под комментарии в ютубе, где мы выложили тизер, пришли поклонники "русского мира" и начали писать, что он (ФСБшник) все правильно говорит, что если бы все были так сильны, как он, Россия бы не проиграла. Это ужасно, но показывает, что мы правильно угадали и передали их имперские шовинистические идеи.

Что касается других актеров, то кастинги только начинаются и продлятся несколько месяцев.

Как происходили съемки тизера и зачем ленте психолог

Буча, зверства россиян в Киевской области, бесспорно, сложная тема. Работают ли в вашей команде психологи?

Мы консультировались с психологами, как эта картина повлияет на переживших оккупацию. Мы начали снимать тизер в 6 часов утра, предварительно подготовив съемочную площадку. И один совет был от них – во время съемок избегать резких звуков. Именно поэтому на съемках тизера мы звук выстрела и огонь из пистолета добавляли на постпродакшн.

А сами съемки, где были солдаты в русской форме, делали ранним утром и перекрывали территорию так, что увидеть их можно было только издалека.

Фильм "БУЧА" – съемки тизера / Скриншот

Съемки фильма пройдут зимой. Будет ли Буча локацией съемки?

Да, мы хотим снять несколько сцен именно в Буче и Ворзеле. Но это прежде всего поездки главного героя на машине или общие кадры из дронов. Много такого материала у нас уже есть. Именно боевых сцен в нашем фильме практически нет.

Есть ли финансирование на фильм?

Частичное финансирование есть, но мы продолжаем поиск инвесторов или спонсоров. Основные деньги потребуются, когда будут стартовать основные съемки. Мы бы хотели, чтобы это произошло не позже конца февраля 2023 года.

Реакция местных жителей Бучи на съемку драмы

Общались ли с местными жителями и рассказывали, что будете снимать фильм? Помните ли их реакцию?

Все те, с которыми мы лично общались и объясняли цель фильма, нас в этом поддерживали. А это несколько десятков человек. Приблизительно у всех одинаковая реакция – это очень тяжелая и трудная тема, но мы хотим, чтобы мир увидел, что происходило здесь не просто из новостей, а узнал и пережил эти трагедии. Чтобы нам помогали в нашей борьбе с агрессором до окончательной победы.

Фильм "БУЧА" – съемки тизера / Скриншот

Что больше всего поразило Александра Щура в Буче после деоккупации

Когда вы впервые посетили Бучу после зверств оккупантов и ее освобождения? Что вас больше всего поразило?

Я встречался с прототипом главного героя, с людьми, которых он спас, а также мы объездили все места событий еще во время начала работы над сценарием в апреле. Тогда меня поразили еще неубранные, расстрелянные машины с гражданскими людьми, которые пытались эвакуироваться.

Каким будет наше кино после победы, – мнение сценариста

Как вы думаете, как рассказывать миру о войне России против Украины? И почему это важно?

Все, что работает на Украине, против России, поэтому мы должны использовать все возможности: интервью, документалки, художественные фильмы, клипы, выступления и участие наших представителей на любых площадках.

Наша цель, чтобы народы Запада не уставали, а наоборот, поддерживали нас и заставляли это делать своих политиков.

Даже если война скоро завершится нашей победой, чего мы все очень желаем, нам предстоит долгий период восстановления государства.

Каким будет наше кино после победы?

У Украины есть шанс начать производить кино и сериалы мирового уровня. Этому помогут наши связи, появившиеся во время войны, и актуальность Украины. Но для этого нужно несколько важных вещей:

продолжать снимать во время войны, чтобы не потерять специалистов и опыт;

брать в разработку прежде всего те темы, которые интересуют весь мир, не зацикливаться на наших проблемах;

производить качественный современный контент. Если мы это сможем, то будем получать деньги на производство со всего мира, что в свою очередь позволит делать более качественный контент.

Постер фильма "Буча" / Фото пресс-службы