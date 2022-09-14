Сюжет художественной киноленты основан на реальных событиях, происходивших в городах Буча, Ворзеля, Гостомеля и Ирпеня во время российской оккупации в феврале-апреле 2022 года. Об этом 24 канала рассказала пресс-служба фильма.
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В Киеве презентовали тизер-трейлер фильма "БУЧА"
Фильм-байопик расскажет о спасении 203 местных жителей Константином Гудаускас – гражданином Казахстана, который получил политическое убежище в Украине и проживает в Буче. С началом российского вторжения благодаря своему казахстанскому паспорту он имеет возможность проезжать на оккупированную российскими войсками территорию и вывозить мирных жителей. Константин не только спасает людей, но и своими глазами видит весь ужас войны и оккупации – убийства, ограбления, изнасилования.
После деоккупации Киевской области Константин стал героем многих публикаций и телевизионных сюжетов во влиятельных национальных и мировых СМИ, среди которых французское издание Le Monde, телеканал France 24, британский телеканал ITV news и другие.
В фильм также будет включена сцена спасения известного украинского композитора, Лауреата Шевченковской премии Игоря Поклада, который во время событий фильма находился в своем доме в Ворзеле. Несколько произведений Игоря Дмитриевича, такие как "Села птицы" и Марш Сотни из оперетты "Конотопская ведьма" будут использованы в фильме в качестве саундтреков. Автором главного саундтрека в ленту выступил Иса Меликов – известный азербайджанский композитор и продюсер.
"После того, как в апреле стало известно, что происходило в Буче и других городах Украины, которые были оккупированы, стало понятно, что трагедию украинского народа должны узнать во всем мире", – рассказал Александр Щур, продюсер фильма "БУЧА". Считаем, что реализация этого проекта поможет Украине привлечь внимание международного сообщества и побуждать наращивать экономическую и военную помощь в дальнейшем".
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Тизер-трейлер к фильму "БУЧА" был представлен в Киеве в кинотеатре "Оскар", мероприятие собрало большое количество СМИ и полный зал гостей, среди которых:
- Андрей Хливнюк,
- Семен Горов,
- Алексей Суханов,
- Ольга Сумская,
- Олег Панюта,
- Андрей Джеджула,
- Даниель Салем,
- Марина Кинах,
- Елена Гребенюк,
- Виталий Борисюк,
- Владимир Жолнер и другие.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
Гости на презентации трейлера к фильму "БУЧА" / Фото пресс-службы фильма
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Трейлер-тизер драмы "БУЧА" был снят на средства американских инвесторов, а дальнейшее финансирование производства фильма также будет реализовано исключительно за счет иностранных инвесторов и меценатов. По личным убеждениям создателей фильма, из-за активной вовлеченности украинцев в собрании на нужды ВСУ, собрание в Украине проводиться не будет.
"Имея уже первые иностранные инвестиции и четкое понимание, что каждая гривна в Украине необходима для помощи нашим вооруженным силам, мы и дальше планируем привлекать средства за границей на средства донатов и инвесторов, – говорит Станислав Тиунов, режиссер ленты. – Украинцы тоже могут помощи, максимально распространять информацию о фильме, чтобы привлечь внимание СМИ, медийных персон и меценатов".
В рамках мероприятия также был презентован благотворительный фонд Константина Гудаускас Bucha help, первой задачей которого станет восстановление разрушенного жилья в Буче, Ирпене и Гостомеле.
Когда съемки и премьера фильма
Как известно, съемки кинофильма "БУЧА" запланированы на декабрь-январь, а премьера состоится на годовщину трагедии.
Кто сыграет в картине
Кастинг актеров на роли в фильме будет проведен до конца года, но уже известен исполнитель роли главного антагониста – им стал Вячеслав Довженко – украинский актер театра и кино, лауреат премии Золота дзиґа за лучшую мужскую роль.
Популяризация фильма
Целью творческой команды фильма участие в международных фестивалях класса "А", а также представление ленты на мировых стриминговых сервисах.