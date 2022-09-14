Сюжет художественной киноленты основан на реальных событиях, происходивших в городах Буча, Ворзеля, Гостомеля и Ирпеня во время российской оккупации в феврале-апреле 2022 года. Об этом 24 канала рассказала пресс-служба фильма.

Узнайте больше "Почему я жив" с Виктором Ждановым: фильм о величественной истории любви доступен онлайн

В Киеве презентовали тизер-трейлер фильма "БУЧА"

Фильм-байопик расскажет о спасении 203 местных жителей Константином Гудаускас – гражданином Казахстана, который получил политическое убежище в Украине и проживает в Буче. С началом российского вторжения благодаря своему казахстанскому паспорту он имеет возможность проезжать на оккупированную российскими войсками территорию и вывозить мирных жителей. Константин не только спасает людей, но и своими глазами видит весь ужас войны и оккупации – убийства, ограбления, изнасилования.

После деоккупации Киевской области Константин стал героем многих публикаций и телевизионных сюжетов во влиятельных национальных и мировых СМИ, среди которых французское издание Le Monde, телеканал France 24, британский телеканал ITV news и другие.

В фильм также будет включена сцена спасения известного украинского композитора, Лауреата Шевченковской премии Игоря Поклада, который во время событий фильма находился в своем доме в Ворзеле. Несколько произведений Игоря Дмитриевича, такие как "Села птицы" и Марш Сотни из оперетты "Конотопская ведьма" будут использованы в фильме в качестве саундтреков. Автором главного саундтрека в ленту выступил Иса Меликов – известный азербайджанский композитор и продюсер.

"После того, как в апреле стало известно, что происходило в Буче и других городах Украины, которые были оккупированы, стало понятно, что трагедию украинского народа должны узнать во всем мире", – рассказал Александр Щур, продюсер фильма "БУЧА". Считаем, что реализация этого проекта поможет Украине привлечь внимание международного сообщества и побуждать наращивать экономическую и военную помощь в дальнейшем".

"БУЧА" 2023: смотрите тизер-трейлер фильма онлайн