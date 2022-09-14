Сюжет художньої кінострічки заснований на реальних подіях, що відбувалися у містах Буча, Ворзель, Гостомель та Ірпінь під час російської окупації у лютому-квітні 2022 року. Про це 24 каналу розповіла пресслужба фільму.
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У Києві презентували тизер-трейлер фільму "БУЧА"
Фільм-байопік розповість про порятунок 203 місцевих жителів Костянтином Гудаускас – громадянином Казахстану, який отримав політичний притулок в Україні та проживає в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він має можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів. Костянтин не тільки рятує людей, а й на власні очі бачить весь жах війни та окупації – вбивства, пограбування, зґвалтування.
Після деокупації Київської області Костянтин став героєм багатьох публікацій та телевізійних сюжетів у впливових національних та світових ЗМІ, серед яких французьке видання Le Monde, телеканал France 24, британський телеканал ITV news та інших.
У стрічку також буде включена сцена порятунку відомого українського композитора, Лауреата Шевченківської премії Ігоря Поклада, який під час подій фільму перебував у своєму будинку в Ворзелі. Декілька творів Ігоря Дмитровича, такі як "Сіла птаха" та Марш Сотні з оперети "Конотопська відьма" будуть використані у фільмі як саундтреки. Автором головного саундтреку до стрічки виступив Іса Меліков – відомий азербайджанський композитор і продюсер.
"Після того, як у квітні стало відомо, що відбувалося у Бучі та інших містах України, які були окуповані, стало зрозуміло, що про трагедію українського народу повинні дізнатися у всьому світі, – розповів Олександр Щур, продюсер фільму "БУЧА". – Ми вважаємо, що реалізація цього проєкту допоможе Україні привернути увагу міжнародної спільноти й спонукатиме нарощувати економічну та військову допомогу надалі".
"БУЧА": дивіться тизер-трейлер фільму онлайн
Тизер-трейлер до фільму "БУЧА" був представлений в Києві в кінотеатрі "Оскар", захід зібрав велику кількість ЗМІ та повний зал гостей, серед яких:
- Андрій Хливнюк,
- Семен Горов,
- Олексій Суханов,
- Ольга Сумська,
- Олег Панюта,
- Андрій Джеджула,
- Данієль Салем,
- Марина Кінах,
- Олена Гребенюк,
- Віталій Борисюк,
- Володимир Жовнір та інші.
Присутні вшанували памʼять загиблих хвилиною мовчання.
Гості на презентації трейлера до фільму "БУЧА" / Фото пресслужби стрічки
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Трейлер-тизер драми "БУЧА" був знятий на кошти американських інвесторів, а подальше фінансування виробництва фільму також буде реалізовано виключно коштом іноземних інвесторів та меценатів. За особистими переконаннями творців фільму, через активну залученість українців у зборах на потреби ЗСУ, збори в Україні проводитись не будуть.
"Маючи вже перші іноземні інвестиції й чітке розуміння що кожна гривня в Україні необхідна для допомоги нашим збройним силам, ми й надалі плануємо залучати кошти за кордоном коштом донатів та інвесторів, – каже Станіслав Тіунов, режисер стрічки. – Українці теж можуть допомоги, максимально поширювати інформацію про стрічку, щоб привернути увагу ЗМІ, медійних персон та меценатів".
У межах заходу також був презентований благодійний фонд Костянтина Гудаускас Bucha help, найпершим завданням якого стане відбудова зруйнованого житла у Бучі, Ірпені та Гостомелі.
Коли зйомки та прем’єра фільму
Як відомо, зйомки кінофільму "БУЧА" заплановані на грудень-січень, а премʼєра відбудеться на роковини трагедії.
Хто зіграє у картині
Кастинг акторів на ролі у фільмі буде проведений до кінця року, але вже відомий виконавець ролі головного антагоніста – їм став В’ячеслав Довженко – український актор театру і кіно, лауреат премії Золота дзиґа за найкращу чоловічу роль.
Популяризація фільму
На меті творчої команди фільму участь у міжнародних фестивалях класу "А", а також представлення стрічки на світових стрімінгових сервісах.