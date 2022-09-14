Сюжет художньої кінострічки заснований на реальних подіях, що відбувалися у містах Буча, Ворзель, Гостомель та Ірпінь під час російської окупації у лютому-квітні 2022 року. Про це 24 каналу розповіла пресслужба фільму.

Дізнавайтеся більше "Чому я живий" з Віктором Ждановим: фільм про величну історію кохання доступний онлайн

У Києві презентували тизер-трейлер фільму "БУЧА"

Фільм-байопік розповість про порятунок 203 місцевих жителів Костянтином Гудаускас – громадянином Казахстану, який отримав політичний притулок в Україні та проживає в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він має можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів. Костянтин не тільки рятує людей, а й на власні очі бачить весь жах війни та окупації – вбивства, пограбування, зґвалтування.

Після деокупації Київської області Костянтин став героєм багатьох публікацій та телевізійних сюжетів у впливових національних та світових ЗМІ, серед яких французьке видання Le Monde, телеканал France 24, британський телеканал ITV news та інших.

У стрічку також буде включена сцена порятунку відомого українського композитора, Лауреата Шевченківської премії Ігоря Поклада, який під час подій фільму перебував у своєму будинку в Ворзелі. Декілька творів Ігоря Дмитровича, такі як "Сіла птаха" та Марш Сотні з оперети "Конотопська відьма" будуть використані у фільмі як саундтреки. Автором головного саундтреку до стрічки виступив Іса Меліков – відомий азербайджанський композитор і продюсер.

"Після того, як у квітні стало відомо, що відбувалося у Бучі та інших містах України, які були окуповані, стало зрозуміло, що про трагедію українського народу повинні дізнатися у всьому світі, – розповів Олександр Щур, продюсер фільму "БУЧА". – Ми вважаємо, що реалізація цього проєкту допоможе Україні привернути увагу міжнародної спільноти й спонукатиме нарощувати економічну та військову допомогу надалі".

"БУЧА": дивіться тизер-трейлер фільму онлайн