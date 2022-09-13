"Чому я живий" – це велична історія кохання, заснована на реальних подіях, які сталися у середині 20 століття в Маріуполі під час Другої світової війни. Стрічка "Чому я живий" закликає до терпеливості, гуманності та взаємної любові, поваги та підтримки.
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"Чому я живий" – у вільному доступі на ютубі
За сюжетом, 17-річні Фрося і Льончик, які пристрасно закохані одне в одного, мріють про весілля, але Фрося – українка, а Льончик – єврей. Батько дівчини проти іновірців у родині. Втім життя закоханих назавжди змінюється, коли в їхні будинки та ще мільйонів людей приходить страшна війна.
Народження дитини, яке припадає на перший день війни, змінює життя героїв назавжди. Окупація, розстріли, переслідування євреїв, доноси сусідів, свавілля і жорстокість - як це може пережити людина? Як зберегти себе, свою віру і кохання, як вберегти дітей? Історія війни очима маленького хлопчика. Фільм знятий у жанрі трагікомедії.
Сценаристом картини виступив Євген Митько, а продюсером – Андрій Осіпов.Рейтинг фільму на IMDb – 7,1 з 10.
Акторський склад
- Роланд Мішко;
- Анастасія Марків;
- Віктор Жданов;
- Ірина Мельник;
- Ольга Радчук;
- Олексій Горбунов;
- Георгій Делієв;
- Максим Горай.
Фільм отримав нагороди у номінації "Найкращий фільм" на міжнародних кінофестивалях: Europe Film Festival; Prague International Film Awards; Hollywood Gold Awards; Silk Road Film Awards Cannes та інших.
"Чому я живий": дивіться фільм онлайн на ютубі