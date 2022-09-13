"Почему я жив" – это величественная история любви, основанная на реальных событиях, произошедших в середине 20 века в Мариуполе во время Второй мировой войны. Лента "Почему я жив" призывает к терпению, гуманности и взаимной любви, уважению и поддержке.
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"Почему я жив" – в свободном доступе на ютубе
По сюжету, 17-летние Фрося и Ленчик, страстно влюбленные друг в друга, мечтают о свадьбе, но Фрося – украинка, а Ленчик – еврей. Отец девушки против иноверцев в семье. Впрочем, жизнь влюбленных навсегда меняется, когда в их дома и еще миллионов людей приходит страшная война.
Рождение ребенка, приходящегося на первый день войны, меняет жизнь героев навсегда. Оккупация, расстрелы, преследование евреев, доносы соседей, произвол и жестокость – как это может пережить человек? Как сохранить себя, свою веру и любовь, как уберечь детей? История войны глазами маленького мальчика. Фильм снят в жанре трагикомедии.
Сценаристом картины выступил Евгений Митько, а продюсером – Андрей Осипов. Рейтинг фильма на IMDb – 7,1 из 10.
Актерский состав
- Роланд Мишко;
- Анастасия Марков;
- Виктор Жданов;
- Ирина Мельник;
- Ольга Радчук;
- Алексей Горбунов;
- Георгий Делиев;
- Максим Горай.
Фильм получил награды в номинации "Лучший фильм" на международных кинофестивалях: Europe Film Festival; Prague International Film Awards; Hollywood Gold Awards; Silk Road Film Awards Cannes и другие.
"Почему я жив": смотрите фильм онлайн на ютубе