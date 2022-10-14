Насамперед українська прем’єра відбудеться на фестивалі Docudays UA 11 листопада. Про це 24 каналу повідомила компанія Артхаус Трафік.
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"Маріуполіс 2": що варто знати про фільм
Варто зазначити, що литовський режисер Мантас Кведаравічус приїхав до Маріуполя в березні. Він знімав цивільних, жив з ними, проте потрапив у полон, там його катували й вбили. Йому було всього лишень 45 років.
Кохана режисера, українка Ганна Білоброва, змогла вивезти з Маріуполя не лише тіло свого чоловіка, а й матеріали, які він там зняв. Разом із Дунею Сичовою, монтажеркою першої частини "Маріуполіса", вона делікатно склала докупи відзняті кадри й зробила з цього фільм.
"Маріуполіс 2": дивіться тизер фільму
Нагадаємо, світова прем’єра відбулася в позаконкурсній секції "Спеціальний показ" 75-го Каннського кінофестивалю, де стрічка отримала Спеціальний приз журі "Золоте око".
Вручаючи нагороду, президентка журі Аґнєшка Голланд оголосила хвилину мовчання за жертвами війни Росії в Україні. Зокрема – за режисерами, журналістами, фотографами та іншими людьми творчих професій.