"Памфір" – історія про хорошого сім’янина, якому доля дає випробування, де він звертає з чесного шляху заради своєї сім’ї. Події відбуваються на Заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки.

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Що варто знати про "Памфір": сюжет і трейлер

Назва "Памфір" – це прізвисько, яке отримав головний герой у своєму селі. Сама історія "Памфіра" розкривається у фільмі. Переглядаючи його, глядачі дізнаються відповідь на питання: "Чому таке його ім’я?" Зараз можна сказати лише про те, що це його прізвисько, яке він отримав від свого діда.

За словами режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, це кіно, яке зачіпає дуже багато аспектів людського життя, які виникають унаслідок того, що головний герой дуже хоче допомогти своїй сім’ї, яка його неймовірно любить, обожнює й хоче, щоби він залишився. А ось йому потрібно знайти можливості для того, щоби зробити життя своєї сім’ї кращим.

Власне, його головне бажання – зробити так, щоби наступне покоління, його дитина жила краще, в інших умовах, аніж він. І зробити це варто в чесний спосіб, або звернутися до якогось нелегального і кримінального діяння.

"Памфір" 2023: дивіться трейлер фільму онлайн

Трейлер – це запальничка. Сподіваюсь, він підпалить інтерес до історії та головних героїв. Дуже радий з того, що українська та міжнародна аудиторія нарешті побачить трейлер до нашого фільму,

– розповів режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук, який зараз знаходиться у великому турі з допрем’єрними показами напередодні старту прокату стрічки у Франції.

Цікаво. Французький дистриб’ютор фільму компанія Condor випустить фільм у майже сотні кінотеатрів країни вже з 2 листопада. "Памфір" також проданий для прокату у Канаді, Італії, Польщі, Швейцарії, Греції, Індонезії, Словакії та країнах Балтії. Світовий дистриб’ютор стрічки – паризька компанія Indie Sales.

Сімейна драма "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука зірвала шквал овацій під час світової прем’єри у програмі "Двотижневик режисерів" Каннського кінофестивалю. Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Після успішної прем’єри в Каннах, "Памфір" було відібрано до програм більш ніж 40-ка фестивалів із 25 країн світу. Кожен показ фільму збирає повні зали глядачів. Тож ми з нетерпінням очікуємо, коли окрім фестивального релізу розпочнеться кінотеатральний прокат у світі. Вихід трейлера – це перший крок в цьому напрямку,

– сказала продюсерка фільму Олександра Костіна.

Акторський склад

Головні ролі у фільмі виконали:

Олександр Яцентюк,

Соломія Кирилова,

Станіслав Потяк,

Мирослав Маковійчук,

Олена Хохлаткіна,

Іван Шаран.

Головні герої стрічки / Скриншот з трейлера

Де знімали "Памфір": локації зйомок

Зйомки "Памфіра" відбулися в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Режисер наголосив, що Чернівці – це місто, у якому зібралося дуже багато національностей, воно багатокультурне.

Олександра Костіна, продюсерка фільму, доповнила, що локації шукали дуже довго, адже потрібно знайти відповідне і природне оточення, і таку архітектуру, яка б максимально відповідала задуму. Ми багато досліджували. Декілька експедицій у нас було тільки для того, аби зрозуміти, як відбудувати побут так, щоби він виглядав правдиво, як зобразити свято Маланки.