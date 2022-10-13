"Памфир" – история о хорошем семьянине, которому судьба дает испытание, где он обращает с честного пути ради своей семьи. События проходят на Западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки.

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Что стоит знать о "Памфире": сюжет и трейлер

Название "Памфир" – это прозвище, которое получил главный герой в своей деревне. Сама история "Памфира" раскрывается в фильме. Просматривая его, зрители узнают ответ на вопрос: "Почему такое его имя?" Сейчас можно сказать лишь о том, что это его прозвище, какое он получил от своего деда.

По словам режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, это кино, которое затрагивает очень много аспектов человеческой жизни, которые возникают из-за того, что главный герой очень хочет помочь своей семье, которая его невероятно любит, обожает и хочет, чтобы он остался. А вот ему нужно найти возможности для того, чтобы сделать жизнь своей семьи лучше.

Собственно, его главное желание – сделать так, чтобы следующее поколение, его ребенок жил лучше, в других условиях, чем он. И сделать это стоит честным способом, или обратиться к какому-то нелегальному и уголовному деянию.

"Памфир" 2023: смотрите трейлер фильма онлайн

Трейлер – это зажигалка. Надеюсь, он подожжет интерес к истории и главным героям. Очень рад тому, что украинская и международная аудитория наконец-то увидит трейлер к нашему фильму,

– рассказал режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук, который сейчас находится в большом туре с допремьерными показами в преддверии старта проката фильма во Франции.

Любопытно. Французский дистрибьютор фильма компания Condor выпустит фильм почти сотни кинотеатров страны уже со 2 ноября. "Памфир" также продан для проката в Канаде, Италии, Польше, Швейцарии, Греции, Индонезии, Словакии и странах Балтии. Мировой дистрибьютор фильма – парижская компания Indie Sales.

Семейная драма "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука сорвала шквал оваций во время мировой премьеры в программе "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля. Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

После успешной премьеры в Каннах, "Памфир" было отобрано в программы более 40 фестивалей из 25 стран мира. Каждый показ фильма собирает полные зрительные залы. Мы с нетерпением ожидаем, когда кроме фестивального релиза начнется кинотеатральный прокат в мире. Выход трейлера – это первый шаг в этом направлении,

– сказала продюсер фильма Александра Костина.

Актерский состав

Главные роли в фильме исполнили:

Александр Яцентюк,

Соломия Кириллова,

Станислав Потяк,

Мирослав Маковийчук,

Елена Хохлаткина,

Иван Шаран.

Главные герои ленты / Скриншот с трейлера

Где снимали "Памфир": локации съемок

Съемки "Памфира" прошли в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Режиссер подчеркнул, что Черновцы – это город, в котором собралось очень много национальностей, он многокультурный.

Александра Костина, продюсер фильма, дополнила, что локации искали очень долго, ведь нужно найти соответствующее и природное окружение, и такую архитектуру, которая бы максимально отвечала замыслу. Мы многое исследовали. Несколько экспедиций у нас было только для того, чтобы понять, как построить быт так, чтобы он выглядел правдиво, как изобразить праздник Маланки.