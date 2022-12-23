Редакція Кіно зібрала українські фільми, які вийшли у 2022 році в кіно і гідні перегляду зараз. Якщо ви пропустили їх під час прокату, можна переглянути в онлайн-кінотеатрі Tatflix, або українських стрімінгах, наприклад Megogo.

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Найкращі українські фільми, які вийшли у 2022 році

Стоп-Земля

Вийшов в кіно: 20 січня

За сюжетом 16-річна Маша навчається у звичайній київській школі. Вона почувається дещо відсторонено від однолітків, але аж ніяк не є самотньою завдяки своїм близьким друзям Яні та Сєні. Кожен з них по-своєму переживає шкільну буденність: екзамени, перше кохання, стосунки з однолітками.

Докладніше про історію створення стрічки, роботу з непрофесійними акторами, а також як підліткове життя режисерки вплинуло на написання сценарію, – читайте в інтерв’ю з Катериною Горностай.

"Стоп-Земля": дивіться трейлер

Любов і блогери

Вийшов в кіно: 20 січня

"Любов і Блогери" – це перша українська комедія про блогерів, яка зібрала на одному майданчику провідних акторів і зірок інстаграму. Події розгортаються в містечку Кагаплик напередодні виборів. Мер, аби врятувати свою репутацію, затягує туди п'ятьох блогерів.

Головні ролі у комедії зіграли провідні українські актори – Ольга Сумська, Назар Задніпровський та Вадим Новіцький.

"Любов і блогери": дивіться трейлер

Найкращі вихідні

Вийшов в кіно: 2 лютого

За сюжетом, хлопець з Німеччини приїжджає в Україну і влаштовується волонтером на Atlas Weekend. Поки парубок намагається закохати у себе дівчину, губить закордонного хедлайнера фестивалю. Водночас хлопці з Кривого Рогу організовуюсь парубоцький вечір, але без сварок, бійок не обійтися. Сперечаються як діти, б’ються як дорослі! Крім цього, нам покажуть щемливу історію, як юна дівчина з Одеси шукає свого батька-рокера, якого, уявіть, не бачила 10 років. За цей час вона лише ідеалізувала собі образ батька та уявляла різні історії.

"Найкращі вихідні": дивіться трейлер

Носоріг

Вийшов в кіно: 17 лютого

"Носоріг" заснований на реальних подіях і правдиво показує жорстокі 90-ті. У центрі сюжету історія хлопця, який потрапляє до кримінального світу. Однак автор стрічки стверджує, що вона не про бандитів, а про "історію України".

Цікаво. Дев'ять років тому, 2012 року, Держкіно погодилось підтримати картину Олега Сенцова. Однак розпочати роботу над нею режисеру не вдалось через незаконне ув'язнення в російській в'язниці. Процес пішов лише 2020 року.

"Носоріг": дивіться трейлер

Скажені сусіди. Нові історії

Вийшов в кіно: 7 липня

"Скажені сусіди" є продовженням "Скаженого весілля". Як зазначають автори проєкту, у глядацькій зацікавленості новим фільмом немає сумнівів, адже кінотрилогію, що стала його основою, можна з повним правом назвати найуспішнішим українським кінопроєктом останніх років.

Редакція Kino 24 запитала у виконавців головних ролей "Скажених сусідів", чи доречно зараз жартувати, радіти та ходити в кіно на комедії. Що відповіли Юрій Горбунов, Інна Приходько, Арам Арзуманян та Леся Самаєва – читайте у нашому ексклюзиві.

"Скажені сусіди. Нові історії": дивіться трейлер

Снайпер. Білий ворон

Вийшов в кіно: 24 серпня

Стрічка заснована на історії реальної людини, яка залишила позаду пацифістські установки та виступила на захист своєї землі. До участі в зйомках творці залучили справжніх військових. Так, у кадрі з’являються бійці Національної гвардії України, а також бійці зони АТО, що мали реальний бойовий досвід.

Головні ролі зіграли: Павло Алдошин, Марина Кошкіна, Андрій Мостренко, Роман Семисал, Олег Драч, Олег Шульга та Роман Ясіновський, з яким 24 канал мав розмову. Про зйомки у фільмі "Снайпер. Білий ворон" і про тренування зі справжніми снайперами перед фільмуванням – читайте в інтерв’ю.

"Снайпер. Білий ворон": дивіться трейлер

Я працюю на цвинтарі

Вийшов в кіно: 15 вересня

Чорна комедія за мотивами книги Павла Белянського "Я працюю на цвинтарі" два роки чекала, щоб побачити світ, і, нарешті, у 2022 році відбулася її прем’єра. Стрічка отримала чимало схвальних відгуків від глядачів.

За сюжетом головний герой стрічки Саша займається встановленням пам’ятників на цвинтарі. Окрім замовників та могил, його оточує цинізм, іронія та кримінальні зіткнення. А ще — власна психологічна травма. Однак, що б у житті не відбувалося, у ньому завжди знайдеться місце для надії.

"Я працюю на цвинтарі": дивіться трейлер

Максим Оса: Золото Песиголовця

Вийшов в кіно: 13 жовтня

Козацький трилер про небезпечні пригоди січовика — унікальний проєкт, у якому переплелися елементи коміксу українського автора та оригінальна історія авторства Мирослава Латика й Андрія Бабіка. Максим Оса, який постане перед глядачем, це вміло переосмислений "книжковий" образ українського козака. Він стирає клеймо "шароварщини", це брутальний козак, про чиї подвиги ходять легенди.

"Максим Оса: Золото Песиголовця": дивіться трейлер

Клондайк

Вийшов в кіно: 3 листопада

Сюжет стрічки показує життя сімейної пари під час війни. Різні за характером, світоглядом, позицією головні персонажі, яких зіграли Оксана Черкащина і Сергій Шадрін (який, на жаль помер минулого року, – 24 канал) намагаються зрозуміти, що відбувається і жити попри все. Все це відбувається на тлі трагедії, яка сталася 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

"Клондайк": дивіться трейлер

Маріуполіс 2

Вийшов в кіно: 17 листопада

На початку повномасштабного вторгнення литовський режисер Мантас Кведаравічус повернувся в Маріуполь, де 6 років тому знімав картину Маріуполіс. У 2022 році його життя опинилося під загрозою, як і саме виробництво фільму. Наприкінці березня його вбили росіяни у віці 45 років.

Кохана режисера, українка Ганна Білоброва, змогла вивезти з Маріуполя не лише тіло свого чоловіка, а й матеріали, які він там зняв. Разом із Дунею Сичовою, монтажеркою першої частини "Маріуполіса", вона делікатно склала докупи відзняті кадри й зробила з цього фільм.

"Маріуполіс 2": дивіться трейлер

Область героїв

Вийшов в кіно: 24 листопада

Це перша масштабна кінореконструкція реальних героїчних історій простих українців. Як зазначає команда фільму, ця стрічка присвячена всім волонтерам України, які ціною власного життя врятували та продовжують рятувати тисячі життів. "Глядач побачить відверту кіносповідь про події, які відбувалися у самому пеклі ворожої окупації: в Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Ірпені та інших містах і селах. Кожна героїчна сповідь – це не про одну людину та її історію, а про тисячі українських волонтерів, які уособлюють незламну українську націю", – пишуть вони.

"Область героїв": дивіться трейлер

Коза Ностра. Мама їде

Вийшов в кіно: 1 грудня

"Коза Ностра. Мама їде" — яскравий приклад того, як українки просувають український бренд у світі. Попри те, що Італія є мажоритарним ко-продюсером, а у фільмі йдеться про італійську мафію, проєкт придумали українки: авторкою ідеї та співсценаристкою виступила Анастасія Лодкіна, а продюсеркою — Катерина Вишневська. Головна героїня, прізвище якої дало назву фільму, за сюжетом є уродженкою карпатського селища, її також зіграла українка – неперевершена акторка театру та кіно Ірма Вітовська.

"Коза Ностра. Мама їде": дивіться трейлер

Обмін

Вийшов в кіно: 6 грудня

Воєнна драма "Обмін" дає відповіді на такі питання: "Як віддати батьківський борг по той бік лінії фронту?", "Чому вбиватиме лікар і коли вірити ворогу?", "Чим війна на сході України не схожа на жодну іншу війну у світі?". Фільм розповідає історії двох сімей, де дорослі чоловіки взяли до рук зброю, відтак схрестили свої долі.

"Обмін": дивіться трейлер