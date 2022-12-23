Редакция Кино собрала украинские фильмы, вышедшие в 2022 году в кино и достойные просмотра сейчас. Как вы пропустили их во время проката, можно просмотреть в онлайн-кинотеатре Tatflix или украинских стримингах, например Megogo.

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Лучшие украинские фильмы, вышедшие в 2022 году

Стоп-Земля

Вышел в кино: 20 января

По сюжету 16-летняя Маша учится в обычной киевской школе. Она чувствует себя несколько отстранена от сверстников, но отнюдь не одинока благодаря своим близким друзьям Яне и Сене. Каждый из них по-своему переживает школьную обыденность: экзамены, первая любовь, отношения со сверстниками.

Подробнее об истории создания ленты, работе с непрофессиональными актерами, а также как подростковая жизнь режиссера повлияла на написание сценария, – читайте в интервью с Екатериной Горностай.

"Стоп-Земля": смотрите трейлер

Любовь и блогеры

Вышел в кино: 20 января

"Любовь и Блогеры" – это первая украинская комедия о блогерах, собравшая на одной площадке ведущих актеров и звезд инстаграму. События разворачиваются в городке Кагаплик накануне выборов. Мэр, чтобы спасти свою репутацию, затягивает туда пятерых блогеров.

Главные роли в комедии сыграли ведущие украинские актеры Ольга Сумская, Назар Заднепровский и Вадим Новицкий.

"Любовь и блогеры": смотрите трейлер

Лучшие выходные

Вышел в кино: 2 февраля

По сюжету парень из Германии приезжает в Украину и устраивается волонтером на Atlas Weekend. Пока парень пытается влюбить в себя девушку, губит зарубежного хедлайнера фестиваля. В то же время ребята из Кривого Рога организуюсь мальчишником, но без ссор, драк не обойтись. Спорят как дети, дерутся как взрослые! Кроме этого нам покажут щемящую историю, как юная девушка из Одессы ищет своего отца-рокера, которого, представьте, не видела 10 лет. За это время она лишь идеализировала образ отца и представляла разные истории.

"Лучшие выходные": смотрите трейлер

Носорог

Вышел в кино: 17 февраля

"Носорог" основан на реальных событиях и правдиво показывает жестокие 1990-е. В центре сюжета история парня, попадающего в криминальный мир. Однако автор фильма утверждает, что она не о бандитах, а об "истории Украины".

Любопытно. Девять лет назад, в 2012 году, Госкино согласилось поддержать картину Олега Сенцова. Однако начать работу над ней режиссеру не удалось из-за незаконного заключения в российской тюрьме. Процесс пошел только в 2020 году.

"Носорог": смотрите трейлер

Бешеные соседи. Новые истории

Вышел в кино: 7 июля

"Бешеные соседи" являются продолжением "бешеной свадьбы". Как отмечают авторы проекта, в зрительской заинтересованности новым фильмом нет сомнений, ведь ставшую его основой кинотрилогию можно с полным правом назвать самым успешным украинским кинопроектом последних лет.

Редакция Kino 24 спросила у исполнителей главных ролей "Бешеных соседей", уместно ли сейчас шутить, радоваться и ходить в кино на комедии. Что ответили Юрий Горбунов, Инна Приходько, Арам Арзуманян и Леся Самаева – читайте в нашем эксклюзиве.

"Бешеные соседи. Новые истории": смотрите трейлер

Снайпер. Белый ворон

Вышел в кино: 24 августа

Лента основана на истории реального человека, оставившего позади пацифистские установки и выступившего на защите своей земли. К участию в съемках создатели привлекли настоящих военных. Так, в кадре появляются бойцы Национальной гвардии Украины, а также бойцы зоны АТО, имевшие реальный боевой опыт.

Главные роли сыграли: Павел Алдошин, Марина Кошкина, Андрей Мостренко, Роман Семисал, Олег Драч, Олег Шульга и Роман Ясиновский, с которым 24 канал беседовал. О съемках в фильме "Снайпер. Белый ворон" и о тренировках с настоящими снайперами перед съемкой – читайте в интервью.

"Снайпер. Белый ворон": смотрите трейлер

Я работаю на кладбище

Вышел в кино: 15 сентября

Черная комедия по мотивам книги Павла Белянского "Я работаю на кладбище" два года ждала, чтобы увидеть мир, и, наконец, в 2022 году состоялась ее премьера. Лента получила немало одобрительных отзывов от зрителей.

По сюжету главный герой фильма Саша занимается установкой памятников на кладбище. Кроме заказчиков и могил его окружает цинизм, ирония и криминальные столкновения. А еще – собственная психологическая травма. Однако, что бы в жизни ни происходило, в ней всегда найдется место для надежды.

"Я работаю на кладбище": смотрите трейлер

Максим Оса: Золото Песиголовца

Вышел в кино: 13 октября

Казацкий триллер об опасных приключениях сечевика – уникальный проект, в котором переплелись элементы комикса украинского автора и оригинальная история авторства Мирослава Латика и Андрея Бабика. Максим Оса, который предстанет перед зрителем, это умело переосмысленный "книжный" образ украинского казака. Он стирает клеймо "шароварщины", это агрессивный казак, о чьих подвигах ходят легенды.

"Максим Оса: Золото Песиголовца": смотрите трейлер

Клондайк

Вышел в кино: 3 ноября

Сюжет фильма показывает жизнь семейной пары во время войны. Разные по характеру, мировоззрению, позиции главные персонажи, которых сыграли Оксана Черкасщина и Сергей Шадрин (который, к сожалению умер в прошлом году, – 24 канал) пытаются понять, что происходит и жить несмотря ни на что. Все это происходит на фоне трагедии, произошедшей 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.

"Клондайк": смотрите трейлер

Мариуполис 2

Вышел в кино: 17 ноября

В начале полномасштабного вторжения литовский режиссер Мантас Кведаравичюс вернулся в Мариуполь, где 6 лет назад снимал картину Мариуполис. В 2022 году его жизнь оказалась под угрозой, как и само производство фильма. В конце марта его убили россияне в возрасте 45 лет.

Возлюбленная режиссера, украинка Анна Белоброва, смогла вывезти из Мариуполя не только тело мужа, но и материалы, которые он там снял. Вместе с Дуней Сычевой, монтажершей первой части "Мариуполиса", она деликатно сложила вместе снятые кадры и сделала из этого фильм.

"Мариуполис 2": смотрите трейлер

Область героев

Вышел в кино: 24 ноября

Это первая масштабная кинореконструкция реальных героических историй простых украинцев. Как отмечает команда фильма, эта лента посвящена всем волонтерам Украины, которые ценой собственной жизни спасли и продолжают спасать тысячи жизней. "Зритель увидит откровенную киноисповедь о событиях, происходивших в самом аду вражеской оккупации: в Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене и других городах и селах. Каждая героическая исповедь – это не об одном человеке и его истории, а о тысячах украинских волонтеров, которые олицетворяют несгибаемую украинскую нацию", – пишут они.

"Область героев": смотрите трейлер

Коза Ностра. Мама уезжает

Вышел в кино: 1 декабря

"Коза Ностра. Мама едет" – яркий пример того, как украинки продвигают украинский бренд в мире. Несмотря на то, что Италия является мажоритарным ко-продюсером, а в фильме говорится об итальянской мафии, проект придумали украинки: автором идеи и сосценаристкой выступила Анастасия Лодкина, а продюсером — Екатерина Вишневская. Главная героиня, фамилия которой дала название фильму, по сюжету является уроженкой карпатского поселка, ее сыграла украинка – непревзойденная актриса театра и кино Ирма Витовская.

"Коза Ностра. Мама едет": смотрите трейлер

Обмен

Вышел в кино: 6 декабря

Военная драма "Обмен" дает ответы на следующие вопросы: "Как отдать родительский долг по ту сторону линии фронта?", "Почему будет убивать врач и когда верить врагу?", "Чем война на востоке Украины не похожа ни на другую войну в мире?" ". Фильм рассказывает истории двух семей, где взрослые мужчины взяли в руки оружие, скрестили свои судьбы.

"Обмен": смотрите трейлер