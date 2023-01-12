Шалений успіх отримав фільм Кемерона "Аватар: Шлях води", який нещодавно вийшов у прокат. Вже зовсім скоро режисер вкотре нагадає про себе легендарною стрічкою "Титанік".
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Оновлений "Титанік" покажуть у кінотеатрах
Оновлену версію "Титаніка" презентують з нагоди 25-річчя фільму. Стрічку покажуть в кінотеатрах у форматі 3D 4K HDR і з високою частотою кадрів. В Україні вона вийде у прокат напередодні Дня святого Валентина – 9 лютого. Тому цього року День закоханих можна провести за переглядом вічної історії кохання, яка зародилася на легендарному кораблі.
Сюжет фільму "Титанік"
Енергійний парубок Джек і вишукана Роза знаходять одне одного в першому й останньому плаванні величного "Титаніка". Сідаючи на борт корабля, вони не могли знати, що в холодних водах Північної Атлантики розкішний лайнер зіткнеться з айсбергом. Тоді пристрасні почуття між Джеком і Розою перетворюються на сутичку зі смертю.
"Титанік" 25 років: дивіться оновлений трейлер онлайн